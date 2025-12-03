Siete unidades del Área Sur de Sevilla reciben la certificación de calidad sanitaria

El acto de entrega de las certificaciones de calidad otorgadas al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las unidades de gestión clínica de atención primaria de las localidades hispalenses de Montequinto, Morón, Utrera Norte, Arahal y Lebrija, así como las unidades de Oncología Médica y Hematología, todas ellas pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, han recibido la certificación de calidad por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias encargada de "impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el acto de entrega de los certificados, que se ha celebrado este miércoles en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla, ha contado con la presencia de la directora gerente del área sanitaria, Inmaculada Vázquez, y el jefe de área de Certificación de la ACSA, José Ignacio del Río. Asimismo, han asistido miembros del equipo directivo y de la unidad de Calidad del área, y los responsables y profesionales de las unidades certificadas.

Durante el acto, los responsables de las siete unidades han recogido en representación de sus equipos los distintivos que acreditan la finalización de sus procesos de certificación, culminados con la obtención del nivel 'Avanzado' en el caso de Montequinto, Morón "El Rancho", Utrera Norte "Príncipe de Asturias", Arahal, Lebrija "Ntra. Sra. del Castillo" y la unidad de Oncología Médica; y nivel 'Óptimo' en el caso de la unidad de Hematología.

Según la Junta, con el reconocimiento de la ACSA, estas unidades "demuestran su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio" que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. En concreto, estos criterios de calidad evalúan aspectos referidos a la eficacia y eficiencia de los servicios, la seguridad de pacientes y profesionales, la accesibilidad y continuidad asistencial, la atención basada en la evidencia, y el control de instalaciones y equipamientos.

A través de la autoevaluación que las unidades han realizado sobre los estándares de la ACSA, y que se ha ratificado en unas visitas de evaluación, el proceso de certificación ha constituido, además de un reconocimiento, una "oportunidad de aprendizaje y crecimiento, que en este caso ha permitido identificar y desarrollar más de 300 acciones de mejora".

UNIDADES CON CERTIFICACIÓN EN NIVEL 'AVANZADO

Las unidades de atención primaria de Montequinto, Morón 'El Rancho', Utrera Norte 'Príncipe de Asturias', Arahal y Lebrija 'Ntra. Sra. del Castillo' han conseguido la certificación de calidad en nivel 'Avanzado'. En concreto, la unidad de Montequinto ha cumplido la mitad de los 76 estándares de calidad previstos para unidades de gestión sanitaria, destacando por su participación en el pilotaje e implantación del nuevo modelo del Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía, que implica el cambio del cribado oportunista al cribado poblacional.

La unidad de Morón 'El Rancho' ha cumplido el 53 por ciento de los estándares, y el informe de evaluación destaca entre sus puntos fuertes que el centro dispone de unos "kit de tratamiento" para el Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST (Scacest) y el Síndrome Coronario Agudo sin elevación del ST (Scasest) que, en ambos casos, incluye toda la medicación necesaria para utilizar cuando se presenta uno de esos cuadros, "facilitando el acceso al tratamiento en situaciones de emergencia".

Por su parte, la unidad de Utrera Norte 'Príncipe de Asturias' ha cumplido el 61 por ciento de los estándares que le son de aplicación. Esta unidad tiene implantada la guía farmacológica para el tratamiento del dolor, adaptada localmente, protocolo que constituye una buena práctica reconocida que "permite reducir la variabilidad clínica y homogeneizar el abordaje terapéutico del dolor entre los profesionales, garantizando así una atención más segura, eficaz y coherente".

Asimismo, la unidad de Arahal ha conseguido el cumplimiento del 53 por ciento de los estándares del manual de unidades. Destaca su participación activa en la Comisión Permanente de Violencia de Género del Consistorio de la localidad, y difunde a la población las actividades de promoción de la salud que realiza a través de redes sociales como Facebook, o de la televisión local.

En concreto, la unidad de Lebrija 'Ntra. Sra. del Castillo', con un cumplimiento de estándares del 49%, destaca por la comunicación y organización de su equipo de profesionales. Además, hacen uso de las redes sociales para difundir información de utilidad para personas usuarias como cartera de servicios, información del centro o campañas de vacunación, facilitando la accesibilidad.

La unidad de Oncología Médica, de atención especializada, también ha conseguido la certificación de calidad en nivel 'Avanzado', el primero de los tres niveles del modelo de la ACSA, al cumplir el 49 por ciento de los estándares del manual de unidades de gestión sanitaria. Esta unidad fomenta la atención en acto único realizando consultas conjuntas con Urología y con Dermatología, con diferente periodicidad, y además ha elaborado un sistema de registro de derivaciones de pacientes a la unidad de Salud Mental y a la de Cuidados Paliativos del área, "favoreciendo la inmediatez en la comunicación y garantizando la continuidad asistencial", entre otras.

Finalmente, la unidad de Hematología ha recibido la certificación de calidad en nivel 'Óptimo', el segundo de los tres niveles que contempla el modelo de la ACSA. Esta unidad ha cumplido el 76% de los estándares del manual de unidades de gestión sanitaria, destacando especialmente, según la Junta, por los indicadores de tiempos de respuesta; por la integración en el sistema informático de las pruebas que se externalizan al hospital de referencia para tener trazabilidad de estas pruebas; por la incorporación del paciente en la toma de decisiones compartidas sobre el manejo del tratamiento y de sus efectos adversos; y por la importante actividad científica e investigadora de sus profesionales.

De esta forma, la certificación de estas unidades ha consolidado la apuesta por la calidad y la mejora continua del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, que cuenta actualmente con 34 unidades certificadas, entre ellas 27 en nivel 'Avanzado' y siete en nivel 'Óptimo'.

Bajo este contexto, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y está integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, "buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua". En concreto, los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación como la International Society for Quality in Healthcare (Isqua).