El Sindicato Médico de Sevilla alerta de dos nuevas agresiones a facultativos en Utrera y Pilas

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SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha alertado de que dos profesionales sanitarios en los municipios sevillanos de Utrera y Pilas han sido víctimas de agresiones por parte de pacientes.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, en el caso del Centro de Salud 'Príncipe de Asturias' de la localidad utrerana, una médica de familia sufrió insultos y amenazas violentas el pasado miércoles, 5 de agosto, en el momento en el que al regresar a su consulta tras una urgencia --ya que en dicho centro sanitario no existe servicio dedicado a atender urgencias y se tiene que llevar a cabo una doble agenda de consultas programadas y urgencias-- la profesional sanitaria se encontró a una paciente "exigiendo atención inmediata".

De esta manera, la presunta agresora demandaba la prescripción de psicofármacos no pautados por sus médicos o recién despachados en oficinas de farmacia con su correspondiente receta. Esta persona, que cuenta con antecedentes de comportamientos agresivos como amenazas y lanzamiento de objetos, se encontraba golpeando de manera violenta la puerta y mesa de la consulta; escalando la situación a insultos y amenazas violentas.

Asimismo, se encontraba dentro de la consulta de la médica sin restricción alguna, sin abandonar el lugar hasta ser amenazada con llamar a la Guardia Civil. Tras estos hechos, la profesional sanitaria presentó denuncia a la Guardia Civil y se encuentra de baja por consecuencia de la agresión.

SEGUNDA AGRESIÓN EN PILAS

Por otro lado, en el Centro de Salud de Pilas, dos médicos de urgencias, dos enfermeras y una celadora; que conformaban el equipo de guardia, han sufrido amenazas y coacciones para realizar una cura programada fuera del horario establecido; el pasado martes, 11 de agosto.

Los hechos ocurrieron cuando un paciente llegó al servicio de Urgencias del Centro de Salud de Pilas exigiendo dicha cura. Al explicarle los facultativos que "no se trataba de una urgencia no demorable sino de una cura que había que programar para el día siguiente", el paciente comenzó a reaccionar de forma agresiva, "alzando la voz, insultando y utilizando malos modos; y profiriendo amenazas a los profesionales sanitarios, llegando a levantar unas muletas en actitud violenta", según ha recogido el SMS.

Ante esta situación, los trabajadores del Centro de Salud pulsaron el botón del pánico para alertar a otros profesionales del centro y dieron aviso a Policía Local y Guardia Civil, quienes se personan en el lugar y a la llegada de las autoridades, el agresor se mostró más calmado, a la vez que siguió exigiendo ser tratado.

Las dos enfermeras y las celadoras tuvieron que encerrarse en la consulta por seguridad, siendo atendidas posteriormente por sus compañeros ante sendos cuadros de ansiedad. Por su parte, los médicos de urgencias dieron parte al cargo intermedio, cumplimentado el CATI y denunciando los hechos a la Guardia Civil.

El sindicato ha ofrecido todos los recursos disponibles a estos médicos y han reclamado "tolerancia cero" frente a cualquier forma de violencia en los centros sanitarios y que el Servicio Andaluz de Salud que tome medidas "reales y eficaces" para proteger a sus profesionales sanitarios.