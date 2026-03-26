Los sindicatos anuncian un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla que "garantiza el empleo público"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una reunión con los sindicatos - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno municipal tras varias semanas de negociaciones por el anuncio de la externalización del servicio de limpieza de los colegios.

Según han indicado en un comunicado, la plantilla ha sido convocada de urgencia a las 18,30 horas de este jueves para ratificar el contenido del texto. Si la asamblea aprueba el acuerdo, éste se firmará mañana viernes 27 de marzo con el alcalde, José Luis Sanz.

Los sindicatos han asegurado que el documento "garantiza el mantenimiento del empleo público fijo y temporal del servicio, asegura la continuidad de los 481 peones actualmente ocupados, incluye plazas vacantes en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027, prevé la reubicación del personal con mantenimiento de condiciones retributivas".

El secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha señalado a Europa Press que con este acuerdo "la plantilla municipal de limpieza que atendía los colegios se desplaza ahora a atender edificios que anteriormente estaban siendo atendidos por empresas externas o estaban siendo deficitariamente atendidos".

"No se pierde ningún puesto en la RPT, no se pierde ningún puesto ocupado y el servicio de limpieza trabajará con presencia en los edificios donde antes no estaba y entrará a formar parte de la atención en los edificios escolares las empresas privadas", ha remarcado.

Por otro lado, el acuerdo recoge la negociación "inmediata" de la RPT del Servicio de Limpieza, la creación de una Comisión Técnica permanente y una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, "con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas pactadas y hacer seguimiento de vacantes, coberturas e incidencias relevantes".

Los sindicatos han valorado el contenido "con esperanza y prudencia", y lo han atribuido a la "presión sostenida" por parte de la plantilla a través de las movilizaciones que llevan realizando desde el mes de febrero.

Precisamente el comité de empresa había puesto como fecha límite para llegar a un acuerdo con el Consistorio este viernes 27 de marzo.