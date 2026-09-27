Sindicatos condenan una agresión a tres funcionarios tras el ingreso del detenido por el crimen de Bormujos (Sevilla)

Archivo - Imagen de la entrada Centro Penitenciario de Sevilla I. Imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF, han condenado este domingo la agresión a tres empleados públicos del Centro Penitenciario Sevilla I, uno de ellos el jefe de servicios, por parte del joven de 20 años detenido este pasado viernes, 25 de septiembre, por asesinar a una mujer en el municipio de Bormujos (Sevilla) e intentar asesinar a otra.

Según han detallado las organizaciones sindicales en una nota, estos hechos ocurrieron este pasado sábado cuando el detenido llevaba apenas tres horas en el establecimiento penitenciario. CSIF ha detallado que los tres compañeros fueron atendidos en la enfermería del centro y dos de ellos tuvieron que ser derivados al hospital. Uno presentaba contusiones, hematomas y arañazos en el rostro y el cuello.

El agresor había pasado por el juzgado de guardia esa misma mañana y fue conducido al Centro Penitenciario Sevilla I, donde quedó ubicado en el departamento de Ingresos a primera hora de la tarde con el procedimiento ordinario: cacheo, lote higiénico y celda. Cuando, pasadas las cinco, un funcionario abrió esa celda para cumplir el protocolo de salida al patio de los recién llegados, el interno se lanzó contra él con un pincho que se había fabricado con el mango de un peine, lo derribó y le golpeó repetidamente.

Según relata la Central Sindical, hicieron falta el jefe de servicios y varios funcionarios más para reducirlo. Para CSIF, lo ocurrido es "la consecuencia de una carencia conocida: un detenido que acababa de confesar un delito de extrema violencia entró en el circuito ordinario de ingresos". Por ello, ha exigido un protocolo especial para los criminales con delitos violentos a la hora de entrar en Ingresos.

El sindicato viene advirtiendo de que las agresiones en las prisiones españolas superan ya las quinientas al año, una cada dieciocho o veinte horas, con más de 6.200 internos nuevos desde 2024 y sin que las plantillas hayan crecido en la misma proporción.

Desde CSIF Prisiones han reclamado un protocolo especial para el Departamento de Ingresos ante nuevos internos de especial conflictividad o violencia; cobertura y ampliación de la RPT acorde a la realidad penitenciaria; aprobación sin más demora de la condición de agente de la autoridad; asistencia psicológica para los trabajadores penitenciarios, así como una actualización de los medios coercitivos acorde a la realidad penitenciaria actual. Asimismo, la Central Sindical han solicitado el traslado del interno a otro centro de manera inmediata.

Por su parte, APFP ha reclamado al Ministerio del Interior el reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad; el reconocimiento de profesión de riesgo; adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial.