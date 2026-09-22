Sonidos de Irlanda y Escocia y música medieval en la penúltima semana de 'Musica en el Patio' de Alcalá (Sevilla)

Patio de La Harinera del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El patio de La Harinera del Guadaíra acoge esta semana nuevos conciertos dentro del vigésimotercer ciclo de Música en el Patio. Concretamente, será este miércoles, 23 de septiembre, con Stolen Notes y su espectáculo 'The Hive' que ofrece un viaje musical por los sonidos tradicionales de Irlanda y Escocia.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, la programación continúa el jueves 24 con los artistas Desirée Martín y Juan Manuel Román presentando 'Espejo de las Estrellas' con la que el público disfrutará de la reinterpretación de músicas medievales y populares hispanas. El ciclo se cerrará el día 30 con un espectáculo local, en esta ocasión 'Espacio aéreo Internacional' con Ismael Sánchez y Vicky Luna.

Por su parte, el delegado municipal de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha valorado esta cita cultural caracterizada por "la profesionalidad de los intérpretes y la calidad de los espectáculos que atrae cada año a un gran número de público y se está convirtiendo también en un escaparate cultural de Alcalá para los ciudadanos de la provincia que vienen a conocer y disfrutar de la música y del propio entorno de la Harinera". En suma, el programa se desarrollará todos los miércoles y jueves a partir de las 20m30 horas. La entrada es por invitación gratuita y se puede recoger en la Casa de la Cultura.