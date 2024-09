El sorteo de la ONCE deja 240.000 euros en la Macarena, 100.000 en Aguadulce y 20.000 en Lebrija

El vendedor de la ONCE Fran Lunar - ONCE

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado un "sueldazo" de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en el barrio hispalense de la Macarena.

Francisco José Lunar, vendedor de la ONCE desde 2021, ha sido quien ha dado este "sueldazo" y vende de forma ambulante en la Macarena entre las calles León XIII, Muñoz León y Antonio Pantion.

En mayo del año pasado dio el mismo premio, otro "sueldazo", en su barrio. "Esto son tres días con los vellos de punta", dice esta mañana visiblemente feliz. "Es una alegría inmensa porque uno está agradecido a sus clientes y parece que con los premios le devuelves la confianza que te dan", afirma. "Estoy muy contento y muy orgulloso de mi empresa", añade enseguida.

Fran, como le llaman todos, dejó de ser instalador electricista por un accidente de trabajo que le incapacitó para continuar con una profesión que le apasionaba.

"Me vi en la tesitura de abandonar el oficio que amaba y no sabía cómo salir adelante con mi casa, y aquí en la ONCE encontré todo el apoyo. Es una empresa que te hace sentir que formas parte de ella, estás orgulloso de la marca en la que trabajas. A mí desde luego me ha cambiado la vida", puntualiza.

El sorteo del último domingo de septiembre, que estaba dedicado a la Fundación de Lucha contra la Ceguera, ha repartido además 100.000 euros en Aguadulce, con cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno que ha dado José Carlos Atero, y el mismo premio en Lebrija, gracias a Francisco Sánchez, que también vendió cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno.