Subdelegación en Sevilla destaca que las oficinas de ayudas por temporal han atendido a 130 personas en tres municipios

Oficina itinerante de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para la tramitación de ayudas por la borrasca en Lora del Río - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegación del Gobierno en Sevilla ha indicado que han tramitado 147 solicitudes y se ha atendido a 130 personas de manera presencial hasta el momento en las oficinas itinerantes para la tramitación de ayudas por la borrasca en tres municipios de la provincia.

Según ha indicado la administración en una nota, este miércoles la oficina se desplaza al municipio de Écija (Sevilla), "uno de los más afectados por los desalojos", superando las 80 personas durante los días más complicados del temporal.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado "la alta participación" que se ha registrado para "facilitart la tramitación de las ayudas, por vamos de más de 7.000 millones de euros por parte del Gobierno central".

El pasado jueves en Lora del Río se han atendido a 49 personas y se han presentado 29 solicitudes por desalojo. El viernes en Tocina fueron atendidas 29 personas y se tramitaron 25 solicitudes. Y, por su parte, en el Palmar de Troya, municipio en el que se inició el trabajo de esta oficina itinerante, se atendieron a 52 personas y se presentaron hasta 93 solicitudes.

En total, según Subdelegación se han tramitado 147 solicitudes y se ha atendido a 130 personas de manera presencial hasta ahora, "cumpliendo así el objetivo de acercar la Administración General del Estado a la ciudadanía y hacer estas ayudas accesibles a quienes más las necesitan en sus propios municipios".