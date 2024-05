Susana Martín Gijón y Antonio Fuentes, en el ciclo de novela histórica de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de La Rinconada ha acogido un nuevo encuentro del*ciclo de novela histórica 'Radiografía del tiempo',*que dirige el escritor Salvador Gutiérrez Solís (Córdoba, 1968) --ganador del Premio Andalucía de la Crítica en 2013 por 'El escalador congelado'--, que en esta ocasión se ha celebrado en el IES San José y que ha contado con los escritores Susana Martín Gijón y Antonio Fuentes.

Al acto, al que ha acudido el delegado municipal de Educación, Antonio Marín, quien ha animado al alumnado "a profundizar en la obra de los creadores y a que lean", ha empezado con dos estudiantes de Primero de Bachillerato, David y Paola, que han presentado a los autores, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Así, de Susana Martín Gijón han mencionado que es escritora y guionista de novela negra, creadora del personaje Annika Kaunda, la agente de policía que protagoniza la saga 'Más que cuerpos', 'Desde la eternidad' y 'Vino y pólvora', así como de Camino Vargas, la famosa inspectora de homicidios sevillana protagonista de la serie 'Progenie', 'Especie' y 'Planeta'.

Sobre Antonio Fuentes han señalado que es periodista con experiencia en radio y prensa escrita, cuya carrera profesional "ha estado enfocada en la investigación y las preocupaciones sociales". De hecho, actualmente trabaja en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. En su primera novela,'La huella borrada', recupera del olvido la figura de Horacio Hermoso, el último alcalde republicano de Sevilla, a partir de los recuerdos y testimonios de familiares y conocidos.

Salvador Gutiérrez ha comenzado la tertulia literaria explicando al público joven que "la novela histórica nos ayuda a entender el presente, porque nos habla cómo fuimos en el pasado, nos facilita el conocernos, nos abre una perspectiva nueva del pasado que tuvimos y es uno de los géneros que más ha conectado con el público lector en la última década".

Acto seguido ambos escritores han contado a los jóvenes su último trabajo. Martín Gijón ha explicado que 'La Babilonia 1580' es su undécima novela y la primera de género histórico que hace, aunque incorpora el thriller. "Siempre he sido lectora de novela histórica y no me había atrevido porque exige un gran trabajo de documentación. Aquí me meto en la Sevilla del XVI, tras dos años de documentación, en sus calles, su ropa, su forma de hablar; al final he conseguido trasladar con mi voz, mi ritmo de thriller, finales en alto, esa Sevilla del siglo XVI, donde vemos el puerto, Triana, que era un arrabal pobre desconectado de la ciudad, un puente de barcas y el castillo de la Inquisición".

Así, Martín Gijón ha afirmado que "cuando una se pone a estudiar el pasado localizamos los lastres que tenemos ahora. De ahí viene, de una Sevilla que explotó y se hizo rica de repente con el Puerto de Indias, una ciudad que explosionó, creció la riqueza, pero también creció la desigualdad. Por eso la llamaban la Babilonia en relación al pecado, la lujuria...". "Una urbe en la que las mujeres, según ha contado, sólo tenían tres caminos: casarse, meterse a monja o ser prostitutas".

Por su parte, Fuentes ha señalado que llegó a la novela histórica "de casualidad". A través de un link de YouTube que le mandó su vecina de una charla que el padre de ésta dio en un instituto de Gelves sobre la Guerra Civil y la II Guerra Mundial. "Un hombre que resultó ser el hijo del último alcalde republicano de Sevilla, Horacio Hermoso. Ese vídeo me cautivó, el cómo hablaba y después me di cuenta de mi propia ignorancia sobre la ciudad en la que vivo y ese periodo histórico".

"El hijo de Horacio contaba que, con ocho años, estaban de vacaciones en Chipiona y su padre se iba, lo veía a contraluz, le dio un beso y él se hizo el dormido: eso lo persiguió toda su vida porque no lo volvió a ver", ha relatado. "En los libros de historia están los datos, pero en la novela puedes humanizar al personaje, me preocupaba cómo vivían ellos, esa primera experiencia de una democracia que duró cinco años, que se ve cortada por un golpe militar".

Para finalizar los alumnos han preguntado a los escritores acerca de sus procesos creativos y futuros trabajos. El próximo encuentro de novela histórica será este jueves, 16 de mayo, en el Centro Cultural Antonio Gala, a las 12,00 horas.