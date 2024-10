Suspendido en Sevilla el juicio por la denuncia del acusado de maltrato que cambió de sexo contra su ex

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio fijado en el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla acerca de la denuncia formulada por 'Candy' contra su expareja ha quedado suspendido. A su vez, el denunciante afronta una denuncia de esta última por presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, tras haber cambiado 'Candy' de sexo y registrarse como mujer, extremo por el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 15.

Así lo ha confirmado José Antonio Sires, letrado de la expareja de 'Candy', en declaraciones a los medios, donde se ha mostrado contrariado por la suspensión del juicio en cuestión, "muy a pesar nuestra"; en este caso, porque al haber presentado la parte denunciante "un supuesto parte de lesiones, que tendremos que desvirtuar en el correspondiente juicio, la instrucción ha pasado de delito leve a delito como tal", con lo que "nos darán cita para otro juicio".

"Si hay un par de lesiones que tendrán que acreditar, evidentemente, por normativa tiene que tramitarse en un procedimiento distinto que es el procedimiento abreviado", ha explicado el letrado de la expareja de 'Candi'. De este modo, se pasa de la supuesta pena de multa a pena de prisión, "que es la que establece en abstracto el delito de lesiones y agresión que piden".

"Pasaríamos de multa económica a, si hay una condena, a pena de prisión". No obstante, "esperamos y deseamos que tengamos bastante material probatorio para poner de relieve no solo el relato de la denuncia falsa, sino que los testigos que vienen de la parte contraria son testigos falsos", ha añadido Sires.

Es la segunda vez que se suspende este juicio, puesto que también estuvo señalado para el pasado 3 de septiembre, pero al comenzar la vista, según el letrado, el abogado de la acusación particular de este caso habría "intentado introducir un parte de lesiones que no constan en las actuaciones" al objeto de ampliar los cargos contra la mujer con un supuesto delito adicional de lesiones, que el juez decidió suspender la vista para que el resto de partes tuvieran acceso a dicho documento.

En opinión de Sires, se trata de un "mecanismo dilatorio y torticero", que lo que hace es "aumentar más el daño psicológico en la víctima". En este sentido, "la línea del derecho a defensión a dilatar de forma justificada el procedimiento creo que se ha pasado". "Esperemos que llegue el momento oportuno que el juez y el fiscal le abra una causa penal por falso testimonio en sala".

La denunciada en este caso se ha mostrado ante los medios "tranquila y decepcionada". "Directamente, una persona va a tu casa, te agrede, te acosa, y encima tengo que estar aquí. Eso es decepcionante. Para mí, bastante triste todo esto". "La denuncia falsa no me sorprende porque en varias ocasiones me ha denunciado y tuve que probar que eran falsas".