El Teatro Central de Sevilla acoge un ciclo de jazz esta semana con una programación de miércoles a domingo

Archivo - Interior del Teatro Central en foto de recurso. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, espacio escénico dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebrará entre el 3 y el 7 de diciembre una nueva edición del ciclo 'Jazz en el Central 2025', un encuentro musical que combina propuestas singulares diseñadas específicamente para esta edición.

La programación ha sido coordinada por el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música y reúne a figuras de la talla de Andrea Motis, Daahoud Salim o Bobo Stenson, informa la Junta en una nota de prensa. De este modo, el ciclo se inaugurará este miércoles a las 21,00 horas con el concierto 'Óleo de mujer con sombrero' del prestigioso Bobo Stenson Trio, integrado por el pianista sueco junto a Anders Jormin (contrabajo) y Jon Fält (percusión).

Con casi dos décadas de trayectoria conjunta y cuatro álbumes publicados --'Cantando' (2008), 'Indicum' (2012), 'Contra la Indecisión' (2018) y 'Sphere'--, la formación destaca por su sonido introspectivo y una interacción musical marcada por la búsqueda, la sutileza y la profundidad expresiva.

El último trabajo, 'Sphere', grabado en el Auditorio Stelio Molo de Lugano, reúne composiciones propias y piezas inspiradas en autores escandinavos como Alfred Janson, Sven-Erik Bäck y Jean Sibelius. El título de la cita, elegido expresamente para el concierto en el Central, es una alusión inequívoca al cantautor cubano Silvio Rodríguez, por el que tanto Stenson como Jormin han profesado una especial predilección a lo largo de su discografía conjunta.

La segunda jornada, también a las 21,00 horas, ofrecerá una doble propuesta. Por un lado, el concierto 'Temblor' del Andrea Motis Trío, nuevo proyecto de la reconocida trompetista y cantante que, en esta ocasión, explora una sonoridad inédita acompañada únicamente por violín, mandolina y percusión. Una formación acústica que, según Motis, "impulsa un diálogo cálido y estimulante con los músicos Zé Luis Nascimento y Christoph Mallinger"

Compartirá la velada el Daahoud Salim Quintet, que actúa por primera vez en el Teatro Central para presentar su reciente trabajo 'Live at Dizzy's Club, NY', grabado en el Lincoln Center y galardonado con el Premio Plataforma Jazz España 2025. El pianista y compositor sevillano Daahoud Salim, de amplia versatilidad y reconocimiento internacional, lidera un quinteto con una década de trayectoria y presencia destacada en el panorama europeo.

El viernes a las 21,00 horas, el Teatro Central acogerá el estreno absoluto de la gran producción 'The Majesty of God. The Sacred Concert - Duke Ellington', interpretada por Valparaíso, la Clasijazz Big Band, el Coro Gospel Clasijazz, el Coro Juvenil y el Coro Infantil Clasijazz, y en la que han participado más de 120 artistas. Considerada una de las obras cumbre de la historia del jazz, 'The Sacred Concert' combina espiritualidad, jazz sinfónico y tradición coral. La dirección musical correrá a cargo de Perico Sambeat, uno de los músicos españoles de mayor prestigio internacional.

La programación continuará el sábado, a la misma hora, en la Sala B con el recital 'El arte del diálogo', un dúo entre el saxofonista cubano Ariel Brínguez y el pianista Xavi Torres. El concierto propone una conversación musical íntima, poética y abierta, donde cada nota y cada silencio construyen paisajes sonoros de gran expresividad.

El ciclo concluirá el domingo 7 de diciembre, a las 11:00 horas, con una nueva edición del TamTam Drumfest Sevilla 2025, una cita imprescindible para los amantes de la percusión que agotó localidades a las pocas horas de poner las entradas a la venta.

JAM SESSIONS NOCTURNAS EN EL BAR DEL CENTRAL

Todas las noches, tras los conciertos, el bar del teatro acogerá 'jam sessions' abiertas al público, dirigidas por el pianista y trompetista neozelandés Trevor Coleman junto a dos referentes del jazz sevillano: el contrabajista Manuel Calleja y el baterista Nacho Megina.

El trío ofrecerá un repertorio ecléctico que incluirá composiciones propias y revisiones de melodías del siglo XX, favoreciendo el encuentro y la improvisación con artistas nacionales e internacionales. El día 3 tendrá lugar una 'jam' abierta mientras que los días 4, 5 y 6 la apertura nocturna será a cargo de C.C.M. TRÍO.

El precio general de las entradas disponibles para cada concierto es de 17 euros. Además, el teatro ha puesto a disposición del público el abono 'Jazz en el Central', que incluye cuatro entradas por 44 euros, limitado a una entrada por espectáculo. Las entradas para el TamTam Drumfest están agotadas.