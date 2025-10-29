Teatro Central de Sevilla celebra los quince años del Flamenco como Patrimonio Humanidad con una programación especial

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha anunciado la programación especial del Teatro Central de Sevilla con motivo del XV aniversario de la inclusión del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Son un total de doce espectáculos y quince funciones, desde el 5 de noviembre hasta el día 30 del mismo mes con funciones programadas a las 20,30 horas.

Según una nota de prensa remitida por la Junta, el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), con Patricia Guerrero al frente, será el encargado de inaugurar este ciclo. Lo hará con dos obras. De un lado, los días 5 y 6 de noviembre con 'Pineda. Romance Popular en tres estampas', una versión en la que se explora el poema de Lorca sobre la figura de Mariana Pineda. Y los días 7 y 8 será el turno para 'Tierra Bendita', donde el elenco hace un recorrido por los cantes y bailes "más representativos del flamenco".

El día 13, 'Magnificat', de María Moreno, recala en la sala A del espacio sevillano. Se trata de un nuevo proyecto inspirado en la escena de la "Visitación". Al día siguiente, 14, Aurora Vargas se presenta ante el público con un ritual flamenco donde "la pasión, el duende y la historia de su pueblo se funden en un mismo quejío". Por su parte, el sábado 15, Lin Cortés presentará su recital 'Esencial'.

Para acabar la semana, el domingo 16, el Central acogerá la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos. Un recital que estará protagonizado por la bailaora granadina Claudia Calle, 'La Debla', la cantaora almeriense Celia Ortega, el guitarrista malagueño Javier Arcos Bierd y el pianista sevillano Javier Cecilia, todos finalistas del Circuito, y que culminarán la celebración en Sevilla del Día del Flamenco.

El día 20, Mercedes Ruiz y Santiago Lara unen sus talentos y su visión común del flamenco para crear 'Dual', una obra íntima, rica en expresividad y en estilos. El viernes, Israel Galván vuelve al Central con 'La Edad de Oro'. Galván renueva el programa con la voz de María Marín y Rafael Rodríguez a la guitarra. El día 22, será el turno de la cantaora María Terremoto que presentará 'Manifiesto', que combina el romance con las bulerías.

La programación continúa el 27 noviembre, con el cantaor Juan Tomás de la Molía que presenta 'Vertebrado', su primera propuesta artística que cuenta con la dirección de Manuel Liñán. 'Tránsito', el nuevo espectáculo de Rosario La Tremendita llegará al Central el 28 de noviembre. Realizado en estrecha colaboración con el guitarrista Dani de Morón.

El ciclo concluye con la guitarra de Yerai Cortés los días 29 y 30 noviembre y su trabajo 'Guitarra Coral', cuyas entradas se agotaron a los pocos días de su puesta a la venta.

En noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO reconoció al flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.