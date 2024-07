El TIS 2024 abordará en Sevilla nuevos modelos que eviten la masificación turística

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El foro internacional Tourism Innovation Summit (TIS) 2024 se celebrará en Sevilla este otoño, del 23 al 25 de octubre, donde Roma, Ámsterdam, Madrid y Venecia compartirán sus nuevos modelos turísticos para evitar la masificación. Además, se analizarán las estrategias de la industria para avanzar hacia un turismo más responsable, ético y que busque minimizar el impacto ambiental

En una nota de prensa TIS ha señalado que en el evento participarán más de 7.000 profesionales del sector, así como, 400 expertos a nivel mundial que compartirán sus estrategias para impulsar un turismo más "inteligente, digital y sostenible". En este sentido, la organización apunta a un informe reciente del mercado, en el que "el 68% de los turistas valora de forma positiva la sostenibilidad y desea tener instrumentos para tomar decisiones sobre el impacto ambiental de sus viajes", lo que ha demostrado que "el sector turístico está viviendo una transformación sin precedentes con una mirada puesta en la sostenibilidad".

Así dan cuenta los hoteles que integran la 'tecnología verde' en sus habitaciones; la apuesta de la economía circular por parte de los turistas, así como, el aumento de su concienciación con el cuidado y el respeto de los lugares que visitan.

Durante el foro se conocerán los "innovadores modelos de turismo sostenible que han adoptado destinos como Islandia, Benidorm y Nouvelle Aiquitannie, de la mano de expertos como Snorri Valsson, PR & Media en Icelandic Tourist Board; la Manager en VisitBenidorm, Leire Bilbao y el Lead Manager en TUI Care Foundation, Miguel Figueroa". Asimismo, las ciudades como Roma, Ámsterdam, Madrid y Venecia analizarán la innovación en nuevos modelos turísticos que evitan la masificación y generan un impacto sostenible a largo plazo.

Ante el cambio de actitud de los viajeros, que "se han percatado de la importancia del cuidado del planeta y de los lugares que visitan", los destinos y negocios turísticos han integrando tecnologías inteligentes para conseguir prácticas sostenibles que protegen el patrimonio natural y cultural de la región, así como, los negocios se han adaptado a las necesidades de los "viajeros modernos", ha subrayado la organización.

En este contexto, la presidenta de 'ENIT', Alessandra Priante; el CEO en 'Malta Hotels and Restaurants Association', Andrew Agius Muscat; el 'Full Professor en University of Aveiro', Carlos Costa y, el 'Director of Innovation, Education and Investment en UNWTO', Antonio López, abordarán cómo los destinos mediterráneos están sacando partido de la innovación para garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo y mejorar su competitividad.

Una de las iniciativas "más revolucionarias y comprometidas de la industria actual, el turismo regenerativo", se abordará a lo largo de estos tres días en la ciudad hipalense. Este es un tipo de turismo en la que el visitante se implica a contribuir a la conservación de la biodiversidad, la preservación cultural y la capacitación económica del destino a través de prácticas como la agricultura regenerativa y los proyectos comunitarios de conservación, entre otros . Además, contará con la intervención del 'Chief Executive Officer en Variety Cruises', Filippos Venetopoulos.

Otra de las prácticas que está implicando una reducción de la contaminación y la huella de carbono y que se tratará en el foro, es "la mejora de la eficiencia de los recursos para conservar el medio ambiente", ha señalado la organización. La directora de Sostenibilidad en 'Ilunion Hotels', Elena Martin; la 'Chief Executive Officer en United Waterways', Sascha Gill, y el 'Lead Manager en TUI Care Foundation', Miguel Figuerosa, analizarán los enfoques innovadores y casos de éxito de la adopción de la economía circular en el ámbito turístico.

IMPULSO A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

TIS ha indicado que el sector está realizando iniciativas que promueven la accesibilidad a los destinos turísticos que también reflejan la diversidad de los viajeros. Para ello, el sector está abogando por el liderazgo en el fomento de la cultura inclusiva para que se traslade a toda la industria. La 'Head of Diversity, Inclusion and Wellbeing en MSC Cruises', Magali Bertolucci, presentará casos de éxito gracias a la aplicación de los programas de diversidad e inclusión que están creando equipos representativos de la sociedad, alejados de los prejuicios irreales y que contribuyen a generar entornos de trabajo inclusivos y acogedores para los empleados.

Para concluir, ha anunciado que estará en la programación por segundo año consecutivo, una nueva edición del A World for Travel (AWFT), un coloquio que reúne a las principales empresas del sector para debatir sobre aspectos críticos en turismo sostenible tanto en el sector público y privado. Este año el foco está puesto en el cambio climático, en los Criterios Medioambientales Sociales y de Gobierno (ESG) y la financiación sostenible. Además, el foro tratará como la industria está haciendo frente a estos retos a través de la colaboración, las transiciones energéticas, el compromiso con los servicios financieros, las comunidades y la comunicación.