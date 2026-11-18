Imagen del solar donde se ubicará el nuevo refugio climático, en el C.D Polígono Sur. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha proyectado la creación de un nuevo refugio climático y parque de agua sin profundidad (splashpad) en el Centro Deportivo Polígono Sur, una intervención destinada a mitigar el estrés térmico en verano y generar un espacio de convivencia vecinal y ocio familiar de libre acceso en el Distrito Sur, que contará con una inversión de 510.000 euros.

Según ha recogido el proyecto técnico de ejecución de obras del IMD consultado por Europa Press, la actuación se desarrollará sobre una parcela rectangular de 1.923 metros cuadrados --68,97 metros de largo por 28,15 de ancho-- situada a la izquierda del acceso principal del recinto desde la calle Reina de la Paz.

Con esta iniciativa, el Consistorio buscará paliar la falta de espacios públicos atractivos para el encuentro ciudadano en el barrio, habilitando una zona inclusiva enfocada prioritariamente a la infancia y las familias.

El elemento central de la intervención será una fuente transitable con juegos acuáticos de superficie y surtidores interactivos integrados en un pavimento antideslizante a cota cero que, al carecer de lámina de agua acumulada, elimina cualquier riesgo de ahogamiento y garantiza la accesibilidad universal.

Para combatir las altas temperaturas, el espacio contará además con un sistema de sombreado mixto compuesto por pérgolas metálicas con textiles técnicos microperforados y vegetación de hoja caduca.

Asimismo, el complejo se completará con la instalación de módulos sostenibles que albergarán aseos adaptados, una garita de control y un almacén, así como mobiliario urbano y una caseta técnica en superficie para los equipos de bombeo y filtrado.

Además, el proyecto respetará sin alteraciones la línea eléctrica subterránea que discurre por el linde noroeste de la parcela y delimita el perímetro con un muro de bloques de hormigón y valla metálica.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SANITARIO

Desde el punto de vista técnico, el parque acuático funcionará mediante un circuito cerrado con retorno por gravedad, filtración y dosificación automática de reactivos, por lo que los chorros se activarán de forma automatizada por programación horaria o mediante sensores de temperatura vinculados a las alertas por calor, incorporando además un anemómetro exterior que reducirá la altura o detendrá el agua si las rachas de viento superan los 25 kilómetros por hora.

En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente sobre prevención de Legionella y reutilización de aguas, la instalación estará sometida a un estricto protocolo de mantenimiento con mediciones diarias de cloro y pH, limpiezas semanales de filtros, analíticas microbiológicas mensuales y ensayos trimestrales de laboratorio, además de una hipercloración de choque previa a cada temporada estival.

Por este motivo, en el recinto quedará prohibido el acceso con mascotas, bicicletas, patinetes o el uso de jabones, advirtiéndose mediante cartelería que se trata de agua tratada no potable.

Igualmente, el depósito en superficie mantendrá su nivel óptimo mediante una electroválvula de boya conectada a la red de aportación. Se programará una renovación parcial automática del volumen de agua para evitar la concentración de sales, además de que contará con un plan de mantenimiento y control sanitario basado en la limpieza de canales y rejillas para retirar hojas, papeles o restos de arena; control de cloro mediante dosificación; comprobaciones visuales de la transparencia del agua y ausencia de espumas u olores.

En este contexto, semanalmente se llevará a cabo un lavado a contracorriente de los filtros de arena y vidrio, la limpieza del vaso de la caseta y mensualmente, se recogerán muestras para analizar la presencia de microorganismos, la limpieza y la descalsificación de las boquillas del suelo.

Trimestalmente, los operarios analizarán la posible presencia de Legionella pneumophila, registrando los resultados en el Libro de Control Sanitario de la instalación, además de operaciones estacionales como el vaciado total del depósito de la caseta, limpieza mecánica de las paredes del tanque e hipercloración de choque (20 mg/L de cloro durante 3 horas) circulando por todas las tuberías antes de abrir el refugio al público en primavera y el vaciado completo del depósito, bombas y colectores para evitar aguas estancadas y roturas por heladas, así como la desconexión eléctrica del cuadro de mandos de los chorros para el invierno.

El proyecto se encuentra en gase de presentación de ofertas hasta el próximo 9 de diciembre a las 23,59. Posteriormente, se habilitarán 20 días para realizar observaciones a las ofertas presentadas antes de ser adjudicado. Las obras tendrán un plazo máximo de seis meses.