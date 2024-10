Tomares acoge este domingo una carrera popular contra el cáncer con casi 800 inscritos

TOMARES (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Tomares vivirá este domingo una "gran fiesta del deporte", con 775 personas inscritas --525 adultos y 250 niños-- que correrán contra el cáncer en la décima edición de la prueba solidaria 'Ciudad de Tomares 2024', en la que se han agotado todos los dorsales.

Se trata de una competición de 10 kilómetros que se ha convertido en "toda una tradición" en Tomares y que este año destinará lo recaudado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), según informa el Consistorio en una nota de prensa.

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Tomares y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en colaboración con el Club Maratón Tomares, la Hermandad del Rocío y la Hermandad Sacramental, y tiene como principal objetivo recaudar fondos para apoyar la investigación, con el reto de conseguir que en 2030 el índice de supervivencia de los pacientes de cáncer sea superior al 70%, y seguir prestando servicios de apoyo y acompañamiento a los enfermos de cáncer y a sus familias.

Con salida de la puerta del Ayuntamiento, en la calle de la Fuente, la competición se disputará en diferentes categorías: Master B (a partir de 50 años), Master A (a partir de 35 años), Senior (hasta 35 años), Inclusiva y Sub 20-Sub 18 (2005-2008), que correrán una distancia de 10 kilómetros y comenzará a las 10,00 horas.

Por otro lado, las categorías Sub 16 (2009-2010) y Sub 14 (2011-2012) correrán 1.800 metros y saldrán a las 11,45 horas. La categoría Sub 12 (2013-2014) tendrá un trazado de 1.500 metros y saldrá a las 12,15 horas. Y la categoría Sub 10 (2015-2016), los más pequeños, correrá 1.000 metros, con salida a las 12,45 horas.

La meta estará situada en la avenida Blas Infante, junto a Los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares. Habrá premios para el club y el centro escolar más participativos, y el mejor atleta local masculino y femenino. DJ Mario animará la carrera y Diablo se ha escapado, la convivencia final, que tendrá lugar en Los Jardines del Conde con entrada libre.