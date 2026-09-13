El Torreblanca CF celebra su 60 aniversario y el alcalde de Sevilla destaca su "papel vertebrador" en el barrio

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recibe la camiseta del Torreblanca CF - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido al primer partido de la temporada del Torreblanca Club de Fútbol, para celebrar los sesenta años de la fundación de este club nacido en 1966.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, con en el descanso del encuentro de 1ª Andaluza Senior, en el Centro Deportivo los Caños de Torreblanca, entre el Torreblanca CF y frente al Mairena del Alcor, el alcalde ha recibido una camiseta conmemorativa de la fundación del club hace seis décadas y un carnet de socio de honor de la entidad.

Sanz ha destacado que "el Torreblanca CF es un equipo con gran arraigo en el barrio, una entidad vertebradora durante seis décadas que ha formado en deporte y valores a miles de jóvenes de esta zona de Sevilla".