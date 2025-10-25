Los trabajos de limpieza de la ría de la Plaza de España de Sevilla afrontan su recta final

Labores de limpieza en la ría de la Plaza de España. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las labores de limpieza de la ría de la Plaza de España encaran su última fase. En este sentido, está previsto que finalicen la próxima semana, si bien, el llenado no se realizará hasta que acaben los trabajos en su balaustrada. La Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), encargada de ejecutar el proyecto, comenzó estas actuaciones el pasado 14 de octubre, en coordinación con Parques y Jardines.

La limpieza de la ría se inició con el vaciado del agua, dejando únicamente una cantidad mínima para recoger los peces. Estos fueron capturados y reubicados temporalmente: una parte se distribuyó en otros estanques del parque y otra se trasladó a una alberca propiedad de la empresa encargada de la limpieza, donde se mantienen hasta que concluyen los trabajos, según detallan fuentes del Servicio de Parques y Jardines a Europa Press.

Una vez finalice la intervención y los operarios rellenen la ría, los peces serán devueltos a su entorno habitual. En cuanto a las aves, los patos se desplazan de forma natural a otros estanques cercanos, aunque algunos permanecen en la zona.

Para la limpieza se emplea un camión de extracción de lodos, equipos de agua a presión y labores de baldeo. El canal se volverá a llenar cuando concluyan los trabajados de restauración.

Estas actuaciones se corresponden con la limpieza anual del agua del espacio. No obstante, desde el Consistorio apuntan que el comportamiento de "algunos visitantes" provoca la presencia de "residuos más allá de los naturales", propios de la flora y fauna del Parque de María Luisa, lo que hace aún más necesaria dicha tarea.

Por tanto, "no debe sorprender ni alarmar que, durante el proceso de limpieza, en determinados momentos estos espacios acuáticos no presenten su aspecto más atractivo", añaden las mismas fuentes.

Estos trabajos de limpieza deben coordinarse con el calendario de mantenimiento de fuentes y estanques que la empresa adjudicataria desarrolla para el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, y abarca todos los parques, paseos y espacios urbanos de la ciudad.

RESTAURACIÓN DE LA BALAUSTRADA

En paralelo, el proyecto recoge la restauración de la balaustrada de mármol y del remate de ladrillo y molduras del vaso de la ría, que se encontraban rotos o inestables como consecuencia del crecimiento oculto de una especie arbórea bajo la solería del paseo del Gran Peatón, junto a la Torre Norte.

Los trabajos fueron debidamente señalizados desde el viernes anterior al puente del Pilar. Asimismo, se informó al concesionario de las barcas, "quien ha colaborado en todo momento con las tareas".