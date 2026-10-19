Últimos preparativos en Alcalá (Sevilla) para el finde musical de Halloween con el PrePanarraFest

Preparativos para festival en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que ultima los preparativos para el festival musical antesala del PanarraFest, previsto para el fin de semana del 30 y 31 de octubre en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, el delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha remarcado que "la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra es un espacio que nos permite celebrar grandes eventos musicales en un entorno muy reconocible de Alcalá, desde el flamenco al rock, el pop, el reggaetón, grandes citas con las que tenemos ya amplia experiencia y que han aglutinado a miles de personas".

El PanarraFest contará con las actuaciones de Nebulossa, Ladilla Rusa, Carmen Xía, Karmento y Tú Peleas Como Una Vaca, además de los DJ alcalareños Luis Jiménez y Josan Fame.

En ambas jornadas la apertura de puertas será a las 18,00 horas y la hora de comienzo del PrePanarraFest será a las 19,00 horas, mientras que el sábado el concierto comenzará un poco más tarde, a las 19,30 horas.

Para acceder con fluidez se dispondrán 8 carriles/filas de control de acceso. En cualquier caso las autoridades aconsejan la asistencia con suficiente tiempo para evitar aglomeraciones, dado que la rotonda de acceso al Auditorio se cortará al tráfico desde las 17,00 horas.