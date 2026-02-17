La Universidad CEU Fernando III de Sevilla celebra ese sábado 21 una jornada de puertas abiertas

Alumnos de la CEU Fernando III de Sevilla - CEU FERNANDO III

La Universidad CEU Fernando III (CEU UF3) y CEU FP Sevilla celebran este próximo sábado 21 de febrero su Jornada de Puertas Abiertas en el Campus Universitario CEU de Bormujos (Sevilla). Una cita para que estudiantes y familias "conozcan de primera mano" la ampliación de su oferta académica, los avances en la ampliación de sus infraestructuras y el modelo educativo orientado a la empleabilidad que impulsa la institución.

CEU ha destacado que es el "mayor grupo educativo privado de España" y que la Universidad CEU Fernando III "se consolida en su segundo año académico como un proyecto universitario joven, ambicioso y en plena expansión en Andalucía".

"En apenas dos cursos ha superado el millar de estudiantes en grados universitarios y continúa ampliando titulaciones de grado, doble grado y máster en áreas estratégicas como salud, ingeniería y ciencias sociales", ha subrayado la entidad en un comunicado.

En el ámbito de la formación profesional, CEU FP Sevilla acumula "más de veinticinco años dedicados a la preparación de profesionales". Su metodología se basa "en una estrecha vinculación con el entorno laboral" con docentes que "continúan ejerciendo en el sector y compaginan su actividad profesional con la enseñanza en el aula".

La CEU ha señañalado que este enfoque permite a sus titulados "mantener un contacto directo y actual con la realidad del mercado de trabajo".

Entre las nuevas titulaciones previstas en la Universidad CEU Fernando III para el curso 2026/2027 destacan los grados en Odontología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Matemática y Educación Social y Gerontología, además de nuevos másteres universitarios en áreas clave como derecho, salud, educación y deporte.

Esta expansión forma parte de un plan de crecimiento que proyecta alcanzar en el corto plazo 20 grados y 7 dobles grados, "reforzando el posicionamiento de la CEU UF3 en el mapa universitario andaluz con un modelo basado en empleabilidad, internacionalización e innovación".

Por su parte en CEU FP Sevilla, que "este curso supera los 900 alumnos marcando un récord de matriculación, se imparten grados medios y superiores, así como másteres reglados en las áreas de educación, deporte, salud, empresa y tech".

En la jornada de puertas abiertas, las familias podrán conocer sus novedades para el curso 2026/27 así como "apuesta por un plan de estudios eminentemente práctico que acerca al estudiante -en una formación técnica de dos años- al ámbito profesional y lo conecta directamente con la empresa y el mercado, facilitando su inserción laboral".

Uno de los proyectos más ambiciosos de la Universidad CEU Fernando III es el nuevo Hospital de Simulación, actualmente en construcción dentro del campus. Con cerca de 4.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y una inversión de 15 millones de euros, su puesta en marcha está prevista para el curso 2026/27.

Este ecosistema de simulación clínica avanzada permitirá trabajar técnicas como punciones, intubaciones o monitorización anestésica, así como competencias transversales -comunicación con el paciente, liderazgo clínico o gestión del estrés- en un entorno seguro y de alta fidelidad que acelera la adaptación al ámbito asistencial real.