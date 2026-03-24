La Universidad Pablo de Olavide y la Real Maestranza de Sevilla premian a los mejores expedientes académicos

Premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a los mejores expedientes académicos de grado correspondientes a los cursos 2020-2021, 2022- 2023 y 2023-2024 en la Universidad Pablo de Olavide. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado este lunes en el Paraninfo el acto de entrega de los Premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a los mejores expedientes académicos de grado correspondientes a los cursos 2020-2021, 2022- 2023 y 2023-2024.

Según ha indicado la UPO en una nota, la ceremonia ha reconocido al estudiantado con mejor expediente de cada uno de los centros de la Pablo de Olavide y del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO, del que también se ha entregado el correspondiente al curso 2021-2022 -los premios restantes de este curso ya se concedieron anteriormente-.

Estos galardones distinguen "el esfuerzo, la constancia y la excelencia académica del alumnado y ponen de relieve la colaboración entre la Universidad y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en apoyo al mérito universitario".

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y ha contado con la participación del fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Joaquín Guajardo-Fajardo y Carmona.

Han asistido asimismo el presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña Ruiz; la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López de la Cruz; y la vicerrectora de Estudiantes, María del Pilar Moreno Navarro.

Joaquín Guajardo-Fajardo y Carmona ha resaltado el vínculo de la Real Maestranza con la academia y ha reconocido las virtudes del alumnado premiado "como la capacidad de trabajo, de superación, el sacrificio y la constancia, cualidades que evidencian el talento que les ha permitido alcanzar resultados extraordinarios, pero también han necesitado una virtud que a veces se olvida, el valor".

Francisco Oliva ha agradecido a la Real Maestranza su compromiso y generosidad por los premios que reconocen la excelencia académica y de investigación de la Universidad Pablo de Olavide y ha felicitado al estudiantado.

"Sois un ejemplo, el espejo en el que mirarnos, y no solo por vuestras calificaciones sino también por vuestra formación como personas académicas, curtidas en valores esenciales para un estado de derecho, como son la paz, la igualdad, la justicia y la protección de los derechos humanos. Nunca olvidéis que esa es la esencia de la formación universitaria. Por todo ello, enhorabuena", ha subrayado Oliva.

Los alumnos premiados de la promoción 2020/2021 son: Juan Alberto Gallardo Gómez (Escuela Politécnica Superior), Antonio José Gómez Verdugo (Facultad de Humanidades), Javier Ballesteros Bejarano (Facultad de Ciencias Empresariales), Belén Paula Martínez González (Facultad de Ciencias Sociales), Carlos Asprón Martín (Facultad de Ciencias Experimentales), María del Carmen Zarco Martínez (Facultad de Derecho), Javier Manuel Gallo Hidalgo (Facultad de Ciencias del Deporte), Marta Guerrero Moreno (Centro Universitario San Isidoro).

De la promoción 2021/2022 ha sido reconocida Sandra Prado Alcaide del Centro Universitario San Isidoro.

Por otro lado del curso 2022/2023 han sido premiados: Alejandra Acosta Alex (Escuela Politécnica Superior), María Jiménez Vera (Facultad de Humanidades), Amparo Graciani Herrero (Facultad de Ciencias Empresariales), María del Carmen Rivero Aguilar (Facultad de Ciencias Sociales), María Luisa Pérez Mateos (Facultad de Ciencias Experimentales), Alba Lancharro Castellano (Facultad de Derecho), Andrés López Baceiredo (Facultad de Ciencias del Deporte), Antonio Chacón Gómez (Centro Universitario San Isidoro).

Por último se han entregado los reconocimientos de la promoción 2023/2024 a: Francesc Rodríguez Díez (Escuela Politécnica Superior), Miriam Quintana Villarejo (Facultad de Humanidades), Francisco Javier Toledano Redondo (Facultad de Ciencias Empresariales), Carla Blanco Ameneiros (Facultad de Ciencias Sociales), Ana Vargas Baco (Facultad de Ciencias Experimentales), Jesús Aguilar González (Facultad de Derecho), Ismael Sánchez Ramos (Facultad de Ciencias del Deporte), María Isabel Serrano Bulnes (Centro Universitario San Isidoro).