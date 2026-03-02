La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla inicia este martes una nueva campaña de donación de sangre

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera en el momento de extracción de sangre a un donante en una campaña promovida por el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) inicia este martes una nueva campaña de donación de sangre organizada junto al Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Sevilla (CTTC).

Esta actividad, promovida por el vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales a través de la Oficina de Voluntariado y Compromiso Social, se desarrollará los días 3, 4 y 5 de marzo en horario de 9,30 a 13,30 horas (excepto el jueves, que será únicamente en horario de mañana) en la Sala de Juntas II y Multiusos del Rectorado UPO, detalla en un comunicado.

Bajo el lema 'En este jardín no todos disfrutan de la flora de la vida', esta nueva campaña pretende sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de la importancia de las donaciones de sangre. Los miembros de la comunidad universitaria que deseen acudir a donar sangre deberán pesar más de 50 kilogramos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas.