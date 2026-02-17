La Universidad Popular de Alcalá (Sevilla) mantiene las puertas abiertas en su apoyo al acceso universitario de adultos

Archivo - Alumnado de la Universidad Popular en una foto de archivo. - ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra se alza como una herramienta de gran utilidad para el acceso a la Universidad de mayores de 25 y de 45 años por los excelentes resultados del alumnado de estos cursos de preparación para adultos en las pruebas oficiales de acceso, con índices de éxito superiores al 85%, y las experiencias personales de desarrollo personal.

Así lo ha expresado el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, recordando que aún hay plazas (Universidad Popular) para los alcalareños que estén interesadas en realizar estas pruebas y quieran ese apoyo profesional para dar el último empujón. Chain ha recordado que tanto la Universidad Pablo de Olavide como la Universidad de Sevilla tienen abierto los plazos de inscripción hasta el 9 de marzo para la realización de estas pruebas que se realizan los días 10 y 11 de abril, para las que en Alcalá se desarrollan los cursos de preparación específicos, también para el acceso a Ciclos de Grado Superior, señala el Consistorio en una nota de prensa.

Estos excelentes resultados formando a mayores para el acceso a la universidad, junto a los premios al mérito académico, son una apuesta clara del Gobierno local para desarrollar las potencialidades de la población alcalareña en materia de formación superior y empleo y confirman la importancia que se le da en acciones de gobierno a la formación de adultos.

Asimismo, para el alumnado es una satisfacción personal y profesional de cara al futuro porque esto les posibilita el acceso a la formación universitaria en edad adulta, así como la obtención de méritos en las pruebas para empleos públicos". Estos cursos se imparten de septiembre a abril en el Centro Polivalente del Distrito Norte en horario de tarde. La matriculación puede realizarse on line mientras existan plazas en el apartado de la Universidad Popular de Alcalá en la web municipal 'alcaladeguadaira.org'.

Un ejemplo llamativo estos días es el caso del alcalareño Juan Antonio, quien se preparó las Pruebas de Mayores de 45 años en la Universidad Popular, y actualmente estudia, con 66 años, Criminología en la Universidad Pablo de Olavide. La misma UPO publicaba que accedió a la Universidad a través de las pruebas para mayores de 45 años y hoy vive una etapa que llevaba tiempo esperando. "Su historia es la prueba de que la curiosidad no se jubila, de que las ganas de aprender no entienden de fechas ni de edades".