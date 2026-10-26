La Universidad de Sevilla acoge hasta el miércoles a socios europeos con motivo del taller de codiseño del proyecto SUSA

Imagen de archivo de sanitario. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha anunciado que acoge desde este lunes 26 hasta el miércoles 28 de octubre a socios de toda Europa con motivo del quinto taller de codiseño del proyecto Sustainable Healthcare with Digital Health Data Competence (SUSA), una "importante iniciativa europea orientada a reforzar las competencias en salud digital y datos sanitarios de los futuros profesionales de la salud".

Según ha concretado la institución académica en una nota, la cita reúne a unos 40 participantes procedentes de 19 organizaciones de toda Europa, entre las que se encuentran universidades, instituciones sanitarias, pymes y agentes de innovación digital. El taller, que se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la US, se centra en los últimos avances del proyecto y en la siguiente fase de implementación.

Financiado a través del Programa Europa Digital, SUSA tiene como objetivo "dotar a los profesionales sanitarios actuales y futuros de las competencias necesarias para trabajar de manera eficaz en sistemas de salud digitales y orientados a datos". A través de actividades en los Grados universitarios, módulos independientes, oportunidades de aprendizaje permanente y recursos educativos digitales e innovadores, el proyecto está contribuyendo a preparar al personal sanitario europeo frente a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), los espacios de datos sanitarios y los servicios de salud digital.

Tal y como ha considerado la US, el encuentro de Sevilla llega en un "momento clave" para el consorcio, tras la "finalización con éxito de su primer periodo de evaluación por parte de la Unión Europea (UE)". Los debates en la reunión se centran en la sostenibilidad, el compromiso con los empleadores, el Campus Virtual SUSA, la diversidad e inclusión en la salud digital y el continuo desarrollo y despliegue de recursos educativos que puedan utilizarse en toda Europa.

En la US, el proyecto está liderado por el profesor Juan Ramón Lacalle y cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por veinte profesores y varias técnicas de biblioteca. Actualmente, las actividades de SUSA implican al estudiantado de las Facultades de Medicina y Farmacia, ayudando a que aproximadamente 660 futuros profesionales sanitarios desarrollen cada curso académico las competencias digitales cada vez más requeridas en los modernos entornos de atención médica.

El proyecto complementa también otras iniciativas de innovación docente de ámbito más amplio dentro de la universidad, abriendo oportunidades de colaboración entre facultades y disciplinas. Un aspecto especialmente distintivo de SUSA es la participación de los estudiantes a través de la iniciativa SUSA Champions, en la que actúan como embajadores del proyecto entre sus compañeros al tiempo que reciben un reconocimiento académico por su contribución.

Más allá del ámbito universitario, SUSA puede contribuir a la atención sanitaria en Andalucía, ayudando a que los futuros profesionales sanitarios adquieran las competencias digitales, de manejo de datos y de innovación, "necesarias para mejorar la atención al paciente, impulsar la transformación sanitaria y dar respuesta a los retos de un sistema de salud cada vez más digitalizado".

En contexto, SUSA es un proyecto financiado por el Programa Europa Digital de la UE que reúne a universidades, organizaciones sanitarias, pymes y socios de innovación digital para impulsar la formación en salud digital y datos sanitarios a través de programas de grado, módulos independientes, oportunidades de aprendizaje permanente y colaboración transfronteriza.