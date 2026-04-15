La Universidad de Sevilla celebra la primera 'Prompt Battle' universitaria de España centrada en la IA generativa

Celebración de la primera 'Prompt Battle' universitaria de España, organizada por la Facultada de Comunicación de la Universidad de Sevilla. - US

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido la celebración de la primera 'Prompt Battle' universitaria en España y una de las primeras del mundo, una iniciativa pionera que ha reunido al alumnado del Grado en Comunicación Audiovisual en torno a un formato competitivo centrado en el uso creativo de la Inteligencia Artificial generativa.

El evento se enmarca en el proyecto de innovación docente 'Prompt Battle. Uso y aprendizaje de la IA generativa en el Grado de Comunicación Audiovisual', que tiene vocación de extenderse a otras facultades, que ya han mostrado su interés por incorporarlo, destaca la US en una nota de prensa.

En esta edición ha resultado ganador el grupo llamado 'Las supernenas', integrado por Luna Fernández García, África Muñoz Moran y Elena Mancebo Madrid.

La actividad se ha estructurado como una competición dinámica en la que los estudiantes han puesto a prueba sus habilidades en la elaboración de 'prompt's, es decir, instrucciones diseñadas para interactuar con sistemas de IA. A través de distintas rondas eliminatorias y retos con tiempo limitado, los participantes han generado imágenes a partir de descripciones textuales, evidenciando cómo la precisión lingüística, los conocimientos de la asignatura y la creatividad condicionan directamente los resultados visuales.

Más allá de su carácter competitivo, la 'Prompt Battle' responde a una estrategia metodológica innovadora basada en enfoques como el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo, la gamificación y el denominado aprendizaje basado en 'prompts'.

Este planteamiento sitúa al alumnado en el centro del proceso formativo, fomentando la experimentación, la reflexión crítica y la construcción activa del conocimiento.

Los resultados evidencian una adecuada integración de los conceptos teóricos en la práctica, así como un desarrollo progresivo de competencias relacionadas con la creatividad, la narrativa visual y el dominio técnico de la IA.

La primera 'Prompt Battle' se ha desarrollado, además, en consonancia con el Decálogo de Buenas Prácticas para el uso de la inteligencia artificial en la Universidad de Sevilla, reforzando la dimensión ética en la creación de contenidos digitales y promoviendo un uso responsable de estas tecnologías.

El proyecto ha estado coordinado por el profesor Joaquín Marín Montín y en él participan miembros del profesorado entre en el que se encuentra Ángeles Martínez García, Mónica Barrientos Bueno, Antonio Gómez Aguilar, Miguel Ángel Pérez Gómez, Milagros Expósito Barea, Álvaro Linares Barrones, Nieves Corral Rey y Sergio Jesús Villén Higueras.