La Universidad de Sevilla expone las obras del XXXII Certamen Europeo de Artes Plásticas hasta el 23 de octubre

Exposición de arte contemporáneo en la US - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha inaugurado la exposición del XXXII Certamen Europeo de Artes Plásticas, que reúne hasta el 23 de octubre un conjunto de obras que pretenden ofrecer una mirada a la creación artística contemporánea a través de propuestas que exploran cuestiones como la identidad, la memoria, el espacio, la experiencia cotidiana o el propio proceso creativo.

La muestra, de entrada gratuita, aglutina un primer grupo que reúne aquellas obras en las que la pintura constituye el principal medio de expresión, desde piezas de fuerte presencia cromática hasta propuestas más contenidas y silenciosas, tal y como ha reseñado la institución universitaria en un comunicado.

Así, forma parte de este grupo 'Hombre meando en el parque', de Amapola Jiménez Aguilera, obra ganadora del XXXII Certamen Europeo de Artes Plásticas Universidad de Sevilla, entre otras como 'Ejercicio de pintura. Selfportrait, cuadro llave', de Guillermo Velasco Páez o 'Lo que no se tira', de Ilaria Cutolo y 'Flores para Marina', de Livia Daniel García.

La exposición, además, incorpora propuestas que llevan la pintura hacia el terreno de la instalación y el objeto. En este grupo se encuentran 'S/T (VID/ADA/CUL/PPO)', de Andrés Aparicio Castellano, 'Especie invasora', de Álvaro Escobar Ruano o 'Tavasul', de Rosa Blanca Anguita, entre otros.

La fotografía está representada por Granny's Motel IV, de Daniel Galán Lorente, una imagen que utiliza la iluminación, el espacio y la composición para construir una atmósfera próxima a lo cinematográfico y escenográfico.

Finalmente, la muestra acoge una obra que relaciona directamente la pintura con el lenguaje y con cuestiones de carácter social y cultural. Puede contemplarse en 'Painting 1/12: blue, yellow, white, red' de Colectivo Odio compuesto por Jordi Garza Ramos y Luca Verardi.