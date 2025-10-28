La Universidad de Sevilla homenajea a Alberto Lista y ofrece actividades gratuitas en lugares "clave" de su vida

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), a través del Centro de Iniciativas Culturales de la citada institución académica (Cicus) y el colaboración con la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), ha organizado una serie de actividades gratuitas dedicadas a la memoria del pensador liberal español y "referente de la Sevilla ilustrada" Alberto Lista, en conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento.

Según ha detallado la institución académica en una nota, entre las actividades, destaca la ruta 'La Sevilla de Alberto Lista', una visita guiada que recorre "los espacios más representativos de la vida y obra del ilustre sevillano".

Nacido en el barrio hispalense de Triana, fue sacerdote, poeta, matemático y pedagogo, y fue considerado como "una de las figuras más influyentes de su tiempo", ostentando la primera cátedra de Matemáticas de la Universidad Literaria, institución antecesora de la US. Asimismo, se enfrentó al Antiguo Régimen por sus ideas liberales, lo que le condujo al exilio.

Las visitas individuales tendrán lugar los días 29 de octubre y 5 de noviembre a las 11,30 horas, así como el 4 y 11 de noviembre a las 18,00 horas. En concreto, el punto de encuentro será en la puerta principal del Rectorado y culminará en el Panteón de Sevillanos Ilustres, ubicado en la Iglesia de la Anunciación, donde reposan los restos del homenajeado, formando parte esta iniciativa de un ciclo de actividades que la US dedica a las personalidades históricas enterradas en el panteón.

Tal y como ha indicado la US, la citada actividad, de una hora de duración, se desarrollará en castellano, con aforo limitado a 25 personas por grupo y entrada gratuita, pudiendo reservar cada usuario hasta cinco plazas.

Con esta propuesta cultural, la US invita a la comunidad universitaria y al público general a redescubrir la figura de Alberto Lista y a "su profunda huella en la historia intelectual y académica de la ciudad".