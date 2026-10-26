La Universidad de Sevilla impulsará investigaciones sobre la Sinagoga de Utrera y el patrimonio histórico local

La rectora de la US y el alcalde de Utrera, con el convenio de colaboración entre ambas instituciones - US

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y el Ayuntamiento de Utrera han firmado un convenio de colaboración para impulsar actividades científicas, docentes y culturales orientadas al estudio, la conservación y la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural del municipio.

Entre las principales líneas de colaboración destacan las investigaciones sobre la Sinagoga de Utrera, la historia del municipio durante el siglo XIX y las figuras de Clemente y Enrique de la Cuadra. El acuerdo contempla, además, estudios históricos, arqueológicos, arquitectónicos, urbanísticos y documentales para profundizar en el conocimiento de la evolución de Utrera y su patrimonio, informa la US en una nota de prensa.

La Sinagoga de Utrera constituye uno de los elementos más destacados del patrimonio histórico del municipio, por su vinculación con la presencia de la comunidad judía en la localidad durante la Edad Media. Su estudio y recuperación permitirán profundizar en el conocimiento de esta etapa de la historia de Utrera y contribuir a la conservación y difusión de su legado cultural.

En este marco de colaboración, se prevé igualmente el desarrollo de iniciativas vinculadas a la conmemoración del 150 aniversario de la concesión del título de Ciudad a Utrera por el rey Alfonso XII, que se cumplirá el 29 de marzo de 2027.

'UN UNIVERSO POR DESCUBRIR'

Durante el acto de firma del acuerdo, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha destacado la importancia de investigar y profundizar en el conocimiento del patrimonio de la provincia, al que se ha referido como "un universo por descubrir", más allá de la ciudad de Sevilla.

La rectora ha subrayado el valor histórico de la Sinagoga de Utrera y la necesidad de recuperarla, así como la importancia de estudiar la historia del municipio y de sus protagonistas. En este sentido, ha puesto de relieve el papel fundamental de la universidad como "cuna del talento y de la investigación"

Asimismo, Vargas ha animado al alcalde a promover oportunidades de prácticas para el estudiantado de la Universidad de Sevilla en entidades locales y empresas del municipio, así como a fomentar iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la cultura. "Es un convenio que sumará", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Utrera y profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco Jiménez, ha reivindicado la necesidad de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de municipios como Utrera. "En el Siglo de Oro, Utrera fue el primer pueblo del Reino de Sevilla", ha señalado.

El alcalde ha agradecido a la Universidad de Sevilla su disposición a colaborar con el municipio y ha destacado que se trata del primer convenio de estas características suscrito con esta institución académica.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO

La aplicación de nuevas tecnologías a la documentación y el análisis del patrimonio constituye otra de las líneas de colaboración previstas en el convenio. Entre las posibles actuaciones figuran trabajos de catalogación, digitalización, fotogrametría y escaneado 3D, así como la creación de bases de datos, repositorios y modelos digitales.

El convenio contempla igualmente la posibilidad de desarrollar actividades docentes y formativas relacionadas con el patrimonio utrerano, como trabajos de fin de grado y de máster, tesis doctorales, cursos, seminarios, jornadas y conferencias.