La Universidad de Sevilla tomará medidas contra el profesor condenado por abusos "con rapidez y garantías procesales"

Archivo - Imagen de la escultura de la Fama que remata la fachada principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla antes de su restauración. - US - Archivo

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha asegurado que tomará medidas contra el profesor del grado de Economía contra el que la Audiencia Provincial ha confirmado la condena por abusos sexuales a tres estudiantes durante una revisión. Medidas que adoptará "con rapidez pero también respetando las garantías del procedimiento". El Rectorado ha condenado "de forma rotunda" los hechos y ha recordado a la comunidad universitaria que "cualquier persona que sufra o conozca una situación de acoso o violencia sexual puede comunicarla a través de los canales existentes".

En declaraciones remitidas a los medios tras conocerse la sentencia, adelantada por Diario de Sevilla y consultada por Europa Press, la US ha recordado este lunes que actuó "desde el primer momento que tuvo noticia de los hechos", en abril de 2022. "La US adoptó medidas preventivas para proteger a las alumnas afectadas tanto física como emocionalmente. La prioridad fue evitar que tuvieran que mantener contacto académico o presencial con el profesor mientras se resolvía el procedimiento judicial que se había iniciciado", ha sostenido.

Eso se tradujo en que la actividad docente del profesor se trasladó a otro centros y se le restringió el acceso a la facultad de origen. "Cuando necesitaba acudir, debía comunicarlo previamente para poder organizar la visita de forma que no coincidiera con las estudiantes afectadas", ha explicado la institución, que "ha mantenido el seguimiento del caso a través del centro y de los órganos competentes. También se ha atendido la situación del grupo y del entorno académico. Desde que se adoptaron estas medidas, no constan nuevas incidencias".

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena interpuesta por el Juzgado Penal número 5 de la capital a un profesor de la asignatura de Estadística del Grado en Economía de la Universidad de Sevilla por tres delitos de abusos sexuales llevados a cabo sobre tres alumnas durante sendas revisiones de exámenes de su materia.

Según consta en la sentencia, el referido juzgado condenó a este hombre a la pena de veinte meses de multa con cuota diaria de seis euros, así como a la prohibición de aproximarse a las chicas a una distancia inferior a cien metros durante dos años. El escrito refiere que los hechos sucedieron el 21 de abril de 2022, cuando la primera de las alumnas acudió a una revisión de exámenes. Este hombre, "con ánimo de satisfacer su apetito sexual" le dijo a la chica "qué manos tan bonitas", hecho que incomodó a la misma e hizo que retirase sus manos, tal y como indica la información avanzada por Diario de Sevilla y confirmada por esta agencia.

No obstante, este varón llegó a levantarse para "tirar del pico de su camiseta, asomándose para ver su ropa interior y preguntar: ¿Qué llevas ahí?". La joven abandonó el despacho "en estado de shock" antes de que accediese la siguiente compañera. El acusado "tocó sus manos, brazos y cara, provocando en la misma una situación incómoda, motivo por el que se fue apartando". Sin embargo, en un momento dado de la corrección de este examen, "le tocó la cara, los labios e introdujo un dedo en su boca, causando en la misma una situación de desasosiego".

Al entrar la última chica, ya advertida por la anterior alumna de lo que estaba sucediendo, este hombre, con la misma intención, actuó de una forma muy similar, pues le indicó "que tenía un botón de la blusa desabrochado", a lo cuál la joven respondió que no y reprochó su actitud de "mirarle los pechos". La sentencia fue apelada por la representación procesal del investigado. No obstante, los magistrados de la Audiencia Provincial recuerdan que el juzgado calificó las versiones ofrecidas de las víctimas como "espontáneas, claras, concisas, veraces, persistentes y coherentes", misma vez que apreció que mantenían "un relato de hechos consistente en toda la fase sumarial y en el acto del juicio, sin que se hayan producido alteraciones esenciales en su versión, ni discrepancias de ningún tipo".

Además, valora que las contradicciones que la parte apelante alegó en su escrito, esto referido al número de alumnos que pidieron revisión o el orden de entrada de las alumnas en la sesión, "carecen de relevancia" al valorar los hechos que ocupan la presente causa. Es más, incide en que la juzgadora no albergó "ninguna duda de que el profesor cometió los delitos por los que ha sido condenado, razón por la que no se puede alegar la vulneración" del derecho a la presunción de inocencia, como alegaba la parte apelante. Por ende, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el encausado y ha confirmado la resolución del Juzgado de lo Penal número cinco de Sevilla.