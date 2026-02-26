La UPO aborda en la Casa de la Provincia de Sevilla la muerte "como hecho cultural y patrimonial"

Una de las ponencias de las jornadas dedicadas a la muerte desde una perspectiva cultural y artísticas, impulsada por la UPO en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla de la Diputación ha acogido esta semana, durante los días 23 y 24 de febrero, unas jornadas dedicadas al estudio de la muerte desde una perspectiva "artística y cultural", organizadas por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en el marco del XVI Seminario de gestión y difusión del patrimonio local.

Bajo el lema 'Del despertar a la muerte', la iniciativa ha reunido a especialistas de distintas universidades e instituciones en torno a la "dimensión cultural, simbólica y patrimonial de la muerte", en una propuesta impulsada por el Área de Historia del Arte de la UPO, el Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico y la Cátedra de Barroco, detalla la Diputación en un comunicado.

La dirección del seminario estaba a cargo de Fernando Quiles, de la UPO, encargado además de la presentación, y la coordinación correspondía a Daniela Kaplan. En la primera sesión se desarrollaban las ponencias 'Tánatos como experiencia cultural: Don Juan Tenorio en el Cementerio de Sevilla', impartida por Sergio Raya Trasierras y Óscar Hernández (Engranajes Culturales); 'La muerte en las religiones politeístas de la Antigüedad', a cargo de Rocío Gordillo Hervás (UPO); y 'Pensar la muerte desde las cosas. Bodegones, vanitas y el tiempo que se agota'.

El martes 24, el programa continuaba con la ponencia 'Contra el exilio de los muertos: la dimensión patrimonial de los cementerios', a cargo de Francisco Javier Rodríguez Barberán (Universidad de Sevilla); 'El espectáculo de poder: exequias reales en las catedrales hispanas', impartida por Laura Illescas (Universidad de Salamanca); y 'Se perdieron las letras, se acabó la lectura. Sobre la memoria sepulcral en el barroco sevillano', presentada por Fernando Quiles García. La sesión finalizaba igualmente con un coloquio.

Con estas jornadas, la Casa de la Provincia vuelve a consolidarse como espacio de referencia para la reflexión y la difusión del patrimonio local, acogiendo iniciativas académicas que fomentan el análisis y el debate en torno a la cultura y la historia desde una perspectiva multidisciplinar.