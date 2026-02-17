La UPO presenta dos guías para reforzar la ética profesional y el bienestar en los servicios sociales

Celebración de las jornadas 'Hacia una Cultura Ética en los Servicios Sociales en Andalucía' organizadas por la UPO - UPO

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado este martes las jornadas 'Hacia una Cultura Ética en los Servicios Sociales en Andalucía', con un programa que ha puesto el foco en "una pregunta clave" para el sistema público de protección social: "cómo sostener decisiones profesionales complejas sin perder de vista los derechos de las personas usuarias y, al mismo tiempo, cuidar a quienes cuidan".

El encuentro ha servido para presentar dos guías prácticas elaboradas por un equipo del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO, junto con un audiovisual y una monografía que recogen aprendizajes, herramientas y propuestas fruto de dos años de trabajo colaborativo.

La sesión ha sido abierta con la bienvenida e inauguración a cargo de Laura Gómez, vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad, junto a Antonio Ismael Huertas, director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Junta de Andalucía, y el director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Evaristo Barrera. En nombre del equipo investigador, ha intervenido el doctor Raúl Álvarez.

Por su parte, Laura Gómez ha incidido en la "transversalidad de la formación ética en todas las profesiones y en cómo es misión de la Universidad incluirla como una de las principales soft skills que universitarios y universitarias deben adquirir en su paso por el campus".

"El alma de los servicios sociales son los profesionales y depende de la administración y de la academia darnos la mano y mejorar su día a día", ha declarado Antonio Ismael Huertas quien ha destacado la labor del equipo investigador y de la Universidad por "llevar los servicios sociales al siglo XXI".

Por otro lado, el director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, ha anunciado que la Junta pondrá en marcha en los próximos meses un Comité de Ética en los Servicios Sociales de Andalucía, ha asegurado que la ética "también requiere cambios en las organizaciones, no puede entenderse solo a nivel individual".

El proyecto que da origen a estas publicaciones, financiado en concurrencia competitiva por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha estado liderado por profesorado del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO.

El equipo de investigación e innovación social, integrado por Raúl Álvarez, Nuria Cordero y Manuel Flores, ha trabajado con profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía para convertir la investigación en herramientas útiles para la práctica diaria.

"Este proyecto no podríamos haberlo realizado sin la colaboración e implicación de tantos profesionales", ha subrayado Raúl Álvarez, quien ha subrayado la utilidad, "tanto de las guías prácticas como del libro presentado este martes, en centros de trabajo y para la docencia en el ámbito del Trabajo Social".

Tras la apertura institucional, la jornada ha continuado con la presentación de la monografía 'Ética profesional en servicios sociales comunitarios: La necesaria relación entre derechos, deberes y cuidados', con intervenciones de la doctora Nuria Cordero, editora del libro, el profesor Damián Salcedo (UCM) y la directora de la Estrategia Ética de los Servicios Sociales de Andalucía, Inmaculada Asensio.

El libro refleja "la complejidad que supone la acción social en contextos caracterizados por la desigualdad, la vulnerabilidad y la exclusión social; contextos donde la dimensión ética de las prácticas profesionales resulta determinante".

La segunda parte de las jornadas ha estado dedicada a la presentación del audiovisual 'Voces en Acción: Hacia una cultura ética en los servicios sociales de Andalucía' y de las dos guías prácticas para profesionales, a cargo del profesor Manuel Flores, diseñadas para compartir preguntas, retos, propuestas y vías de aplicación real en equipos y centros de trabajo.

'DILEMAS ÉTICOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE ANDALUCÍA'

La guía práctica sobre dilemas éticos "nace con la intención de acompañar a profesionales cuando se enfrentan a decisiones difíciles, en las que entran en tensión principios, derechos, deberes, recursos disponibles y consecuencias sobre las personas atendidas. El documento propone claves para identificar cuándo existe un dilema ético, cómo argumentar y deliberar de forma fundamentada y qué marcos pueden ayudar a reducir la improvisación y sostener decisiones más reflexivas y transparentes".

Su enfoque se basa en que el método para la resolución de dilemas éticos "debe entenderse como un proceso abierto, dinámico y en constante revisión, donde la ética no se entiende como un conjunto cerrado de respuestas, sino como una práctica viva que requiere reflexión continua".

La guía práctica de autocuidados y bienestar profesional se apoya en experiencias recogidas en talleres desarrollados con profesionales de cuatro centros andaluces. Plantea el autocuidado y el autoconocimiento como piezas clave para preservar la salud mental y emocional, sostener la motivación y mejorar la calidad del acompañamiento a las personas usuarias.

"Lejos de ofrecer recetas cerradas, invita a repensar rutinas, vínculos y límites, y a promover entornos laborales más humanos y sostenibles, entendiendo el cuidado como una responsabilidad compartida que también se construye en los equipos y en la organización".

El 37,6% de los profesionales muestra agotamiento emocional, más de la mitad despersonalización en su trabajo y, de 260 trabajadores sociales de Sevilla, el 96,7% sufre desgaste por empatía, según un reciente artículo publicado por el Departamento que dirige.