La UPO de Sevilla lanza su Programa de Voluntariado Universitario como nexo entre estudiantes y asociaciones

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Voluntariado y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha presentado este martes en la sala de prensa del rectorado una nueva edición de su Programa de Voluntariado Universitario, un punto de encuentro entre las asociaciones y la comunidad universitaria.

Según ha informado la entidad universitaria, la iniciativa está organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales y con la financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La presentación del proyecto, a cargo del director general de Políticas Sociales, Raúl Álvarez, y de la asesora técnica en Voluntariado de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta de Andalucía, Inmaculada de la Rosa, ha contado también con la asistencia de representantes de las asociaciones y entidades participantes en el programa.

Durante el acto, Álvarez ha agradecido a la Consejería de Inclusión "el apoyo recibido a lo largo de los más de 20 años de colaboración conjunta en materia de voluntariado, lo que ha permitido llegar a más personas y potenciar el tercer sector".

Por su parte, de la Rosa ha destacado que desde la Consejería "se trabaja para mejorar la sociedad y el ámbito del bienestar social".

Tras la inauguración se ha procedido a una visita por los diferentes 'stands' de asociaciones que durante este martes muestran en el Pasaje de la Ilustración las actividades que realizan para la comunidad universitaria de la UPO pueda conocer en primera persona las alternativas que existen para hacer voluntariado universitario.

Con el objetivo de conectar la comunidad UPO con entidades sociales de la provincia de Sevilla, el programa de voluntariado "promueve la participación en proyectos que contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo de una ciudadanía comprometida".

Esta actividad "combina formación y acción, ofreciendo a los participantes la oportunidad de colaborar con asociaciones en un total de 40 horas de prácticas como voluntario".

Asimismo, el programa cuenta con dos jornadas formativas: las 'Jornadas de Sensibilización sobre Voluntariado' que se celebran los días 9 y 16 de octubre, y que suponen el punto de partida para aquellas personas que comienzan su etapa como voluntarios; y las 'Jornadas de Seguimiento y Evaluación' que tienen lugar en primavera y que sirven para evaluar el programa y la experiencia de sus participantes.

Más de treinta asociaciones y entidades han participado en la presentación del programa y entre ellas se encuentran: Fundación Prodean, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Banco de Alimentos, Entre Amigos, FAD Juventud, Fundación TAU, Fundación TAS, Ápice, Manos Abiertas, Grupo Boom, Codisa, Fakali, AES Candelaria.

Además, han estado presentes en el acto DACE, Nuevo Hogarsi, Cruz Roja, Scouts Aurora Boreal, ADEFHIC, Save The Children, Albores, Fundación Ronalds Mc Donald, ASLA, Inclusión Activa, Afar, Hospital San Juan de Dios, Protectora el Buen Amigo, Afaes, Adima, Asociación Paz y Bien, Down Sevilla, Aspad, Fundación Persán, AECC, Somos Betania y Fundación Mornese.