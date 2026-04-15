La UPO de Sevilla presenta la campaña 'Yo elegí la UPO' para difundir la oferta académica para el próximo curso

La presentación de la campaña 'Yo elegí la UPO'. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha presentado en la mañana de este miércoles la campaña audiovisual 'Yo elegí la UPO', una iniciativa lanzada por el Vicerrectorado de Estudiantes que apuesta por un "lenguaje innovador y cercano" para mostrar la experiencia universitaria desde dentro y dar difusión a la oferta académica para el próximo curso.

Tal y como ha detallado la institución académica en un comunicado, el acto de presentación ha contado con la participación del rector de la UPO, Francisco Oliva Blázquez, la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López de la Cruz, y la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Moreno Navarro, quienes han destacado el compromiso de la UPO con una comunicación "cercana, inclusiva y centrada en la experiencia real del propio estudiantado" que conforma la comunidad UPO.

"La Universidad Pablo de Olavide es una universidad joven, dinámica y de vanguardia que, por lo tanto, es la universidad que más se parece a la juventud. Estos puntos fuertes se recogen en estos videos" ha subrayado Oliva, que ha continuado resaltado "la elección del propio eslogan 'Yo elegí la UPO' como una declaración de intenciones porque elegí mi futuro, elegí quién quiero ser y elegí rodearme de las mejores opciones para mi futuro".

Bajo el título 'Yo elegí la UPO', la campaña se compone de una serie de piezas audiovisuales protagonizadas por más de 80 personas del ámbito universitario --estudiantes, profesorado y personal del campus-- que, durante una semana de rodaje, han recreado escenas cotidianas en diferentes espacios de la universidad. El proyecto ha supuesto 70 horas de grabación y 77 secuencias distribuidas en facultades, aulas, despachos y zonas comunes, dando lugar un total de ocho vídeos --de cada uno de los centros de la UPO, así como uno genérico-- con un "tono dinámico, moderno y cercano a la realidad del alumnado". Las piezas finales, de no más de un minuto de duración, incluyen versiones en español e inglés, "reforzando así su proyección internacional".

Como complemento, la campaña se integra en una estrategia informativa más amplia bajo el lema 'El presente es la Olavide, el futuro eres tú. No te prives de la pública', que invita a futuros universitarios a formar parte de un proyecto educativo "comprometido, innovador y con proyección".

Asimismo, esta campaña culmina el trabajo previo desarrollado desde el Vicerrectorado de Estudiantes con presencia en ferias, visitas a centros educativos y jornadas de puertas abiertas, que han permitido el contacto directo con más de 14.000 estudiantes de Bachillerato.

De este modo, la campaña de difusión de la UPO pone en valor la propuesta educativa de un campus único que integra la formación y la vida universitaria, con una oferta "amplia y diversificada" de grados y dobles grados en áreas que van de las ciencias sociales, empresariales y jurídicas a la ingeniería informática, las humanidades, las ciencias experimentales y el deporte.

Según ha precisado la institución académica, este modelo favorece la colaboración interdisciplinar, la internacionalización del currículo y el "vínculo constante" con el tejido social y productivo a través de prácticas en empresas y programas de empleabilidad y emprendimiento, además de una oferta formativa complementaria con microcredenciales universitarias, elementos que la UPO ha consolidado como "seña de identidad para impulsar el desarrollo integral de su estudiantado".

OFERTA ACADÉMICA PARA ESTE CURSO

La UPO oferta para el próximo curso 49 grados y dobles grados con un total de 3.038 plazas de nuevo ingreso, 142 más que en el curso actual. De esta oferta, 40 títulos corresponden a la UPO --24 grados y 16 dobles grados, con 2.438 plazas--, mientras que el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Olavide, oferta ocho grados y un doble grado, con 600 plazas nuevo ingreso.

Entre las principales novedades de la oferta académica de la Pablo de Olavide para el 2026-2027 destacan el nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y el Doble Grado en Derecho y Finanzas, Contabilidad y Auditoría. Asimismo, tres titulaciones de la UPO contarán con menciones duales, en concreto, el Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y los Grados en Ingeniería Informática, en sus especialidades de Sistemas de Información y Ciencia de Datos. Además, el Centro Universitario San Isidoro (adscrito) incorpora como novedad el Grado en Publicidad y Comunicación para los Medios y el Grado en Marketing y Comunicación Digital.

Igualmente, el modelo de formación dual combina la formación académica con la experiencia profesional mediante un proyecto formativo conjunto con empresas, administraciones públicas y entidades del tercer sector. Al menos el 20 por ciento de los créditos se desarrollan en este entorno mediante un contrato de formación en alternancia remunerado.

De este modo, el estudiantado que acceda a estas menciones cursará el cuarto año en modalidad dual, desarrollando hasta el 80 por ciento de su actividad formativa en la entidad colaboradora, al tiempo que completa asignaturas específicas y elabora su Trabajo Fin de Grado (TFG) en conexión directa con su experiencia profesional. Este modelo garantiza un aprendizaje "práctico, aplicado y adaptado a las demandas del mercado laboral".

En suma, con el objetivo de orientar a futuros estudiantes en su elección académica, la UPO ha puesto a disposición de la comunidad educativa nuevos recursos informativos, entre los que destacan los folletos de grados y dobles grados, la Guía de Estudios 2026-2027 y la 'landing page' 'www.upo.es/laolavideerestu/'.

Según ha indicado la UPO, estos materiales recogen de "forma clara y accesible" la oferta formativa, los itinerarios, las oportunidades de movilidad, prácticas y empleabilidad, ofreciendo "una visión completa y actualizada del modelo académico de la UPO y facilitando una toma de decisiones fundamentada".