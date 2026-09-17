La US acoge un plan europeo con 7 Ciudades Misión españolas sobre avances en rehabilitación energética y urbana

Proyecto de rehabilitación energética y urbana en Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido el cierre del proyecto europeo Urbanew EMC, que ha reunido a las siete Ciudades Misión españolas, entre ellas Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, en aras de compartir avances en rehabilitación energética y urbana.

El encuentro ha sido organizado por la US junto al Ayuntamiento de Sevilla, enmarcado en la plataforma europea NetZeroCities, la plataforma de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2030, tal y como ha reseñado la propia institución universitaria en una nota.

Cabe mencionar que la iniciativa aborda retos ligados a la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la rehabilitación de edificios, la gestión del agua y la adaptación al calor

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha presentado la iniciativa 'La (sub)Misión Climática en la Universidad de Sevilla: hacia los campus sostenibles y climáticamente neutros'.

La propuesta da continuidad al convenio Misión Climática en la Universidad de Sevilla, firmado con el Ayuntamiento en diciembre de 2024, y a la colaboración con el proyecto Feder del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción.

La rectora ha destacado que la Universidad forma parte de un proceso colectivo iniciado cuando Sevilla asumió el compromiso de avanzar hacia la neutralidad climática en 2030.

"Una Universidad como la nuestra debe incorporar el conocimiento que genera a sus propias decisiones, y trasladarlo a la sociedad", ha señalado.