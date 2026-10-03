La US aprueba el 6 de octubre la modificación presupuestaria de 16 millones para afrontar el pago de nóminas

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 28 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla abordará el próximo 6 de octubre la aprobación del plan económico financiero, que ya recoge el plan de ajuste de 16 millones de euros puesto en marcha para poder garantizar el pago del capítulo 1 --salarios de la plantilla de la US, desde profesores (PDI) a personal técnico y de administración (PTGAS)-- y que implica una modificación del presupuesto prorrogado de 2026.

Además, en ese mismo Consejo, se debatirá para su aprobación la oferta de empleo público para el PDI y el PTGAS, "con una planificación un poquito más restrictiva y más acorde a lo que es la situación actual de nuestra Universidad". Se aprobarían plazas de catedrático y de profesor permanente laboral.

Así lo confirma la rectora de la US, Carmen Vargas, en una entrevista con Europa Press. En esta entrevista, Vargas defiende que la Universidad hispalense ha tenido "una buena política de promoción de personal" --creación de plazas casi al mismo ritmo que la obtención de acreditación por parte del PDI-- pero que "a partir de ahora, el incremento del capítulo 1 de 2025 a 2026, que se estima que pueda ser de 28 millones de euros, nos lleva a hacer un razonamiento más estructurado de esa política de promoción".

Precisamente en los incrementos salariales está el centro del trabajo técnico entre la Junta de Andalucía y las gerencias de las universidades públicas andaluzas a fin de determinar cuál es realmente el desfase entre lo que los rectorados han abonado en salarios y lo que han recibido por parte de la Administración para hacer frente a este capítulo. Las universidades andaluzas cifran en 58 millones de euros el déficit con el que han cerrado 2025.

"Las universidades estamos dando los datos que nos han solicitado desde la Junta y confiamos en convencerla de que nosotros hemos pagado más en salarios de lo que se nos ha ingresado para este fin", razona Carmen Vargas. "El compromiso está en que la diferencia que se determine se va a aportar adicionalmente a la financiación de 2025 y se va a consolidar para 2026. Es decir, que esa deuda se consolide en 2026", avanza.

Para la rectora de la US hay "voluntad política" de abordar el problema de financiación de las universidades pero "tenemos que aterrizar". "La financiación es cierto que se incrementa todos los años pero también es cierto que la inflación va incrementándose; que las masas salariales van subiendo... Las universidades hemos reclamado que se cumpla el modelo de financiación porque en una serie de partidas no se está cumpliendo", apostilla. Carmen Vargas recuerda que, en 2026, la masa salarial ha subido un 1,5% en la US y, en 2027, esa subida va a ser de un 4,5%. "Esos son muchos millones de euros para la Universidad de Sevilla".

En el marco de la revisión del modelo de financiación aprobado por unanimidad entre las universidades y la Junta, la Administración ha pedido a los rectores que informen sobre sus necesidades de infraestructuras de cara a poder elaborar un plan plurianual. En el caso de la US, su listado incluye continuar con la rehabilitación de la Fábrica de Tabacos; las nuevas facultades de Medicina y Farmacia; Ingeniería Agronómica; y el campus Cartuja.

SUELOS PARA RESIDENCIAS EN SEVILLA: PINO MONTANO Y EL VIRGEN DEL ROCÍO

Precisamente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta semana que el proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2027, que llegará al Parlamento a finales de este mes, recogerá una partida de 50 millones de euros destinada a las universidades públicas para que puedan reformar sus edificios y acometer obras de inversión extraordinaria.

Serán 50 millones en "préstamos finalistas", según ha manifestado el presidente ante el Pleno del Parlamento. Juanma Moreno ha sostenido que se responde de esta forma a una demanda de los rectores. "En definitiva, cumplimos y como hay que cumplir: con las cuentas claras y con una Ley de Presupuestos que se trae al Parlamento para debatirla", ha señalado.

En materia de infraestructuras, la Hispalense está trabajando además con la Consejería de Economía en la fórmula jurídica con la que la US pueda enajenar el edificio que actualmente alberga la Escuela Politécnica Superior en Los Remedios. Por su parte, la Administración local --la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento--, ha cedido a la US dos solares, uno en Pino Montano y otro junto al Virgen del Rocío, en los que la institución académica y el Consistorio están trabajando en fórmulas público-privadas para construir residencias para estudiantes. "Por lo menos, en esta legislatura, queremos poner en marcha una", sentencia Vargas.