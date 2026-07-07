La US y Azvi impulsan una cátedra para formar a ingenieros que liderarán infraestructuras del futuro

La rectora de la US, Carmen Vargas, y el director general de Azvi, José María Martínez Benavente. - US

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla y Azvi han constituido la Cátedra Azvi: Infraestructuras y Tecnologías de la Construcción, una iniciativa que nace con el objetivo de fortalecer la conexión entre el ámbito académico y el empresarial, impulsar la innovación aplicada y contribuir a la formación de los profesionales que liderarán el futuro del sector de las infraestructuras.

El convenio, suscrito por la rectora de la US, Carmen Vargas, y el director general de Azvi, José María Martínez Benavente, permitirá desarrollar proyectos de investigación, programas de especialización y actividades de divulgación centrados en algunos de los principales retos de la ingeniería civil, como las infraestructuras ferroviarias e hidráulicas, la digitalización de la construcción mediante metodología BIM, la planificación de obra, la eficiencia energética o la optimización de procesos.

En el acto de firma también han participado el vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, Ángel L. Trigo; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Andrés Sáez Pérez, y el director de la Cátedra Azvi: Infraestructuras y Tecnologías de la Construcción, Alejandro López Ruiz. Del Grupo Azvi asistieron, además, la directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Responsabilidad Social, Elena Crespo Castaño, y el director de Estrategia, Juan Jesús García de Pablo.

De este modo, la creación de esta cátedra responde a una convicción compartida: la innovación genera un mayor impacto cuando conecta el conocimiento científico con la realidad de las obras y cuando universidad y empresa trabajan conjuntamente para anticipar los desafíos del sector.

FORMACIÓN CONECTADA CON LA REALIDAD PROFESIONAL

Uno de los principales objetivos de la Cátedra será ofrecer a los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla una experiencia de aprendizaje estrechamente vinculada al ejercicio profesional de la ingeniería. A través de prácticas, seminarios especializados, visitas a obra y participación en proyectos reales, el alumnado podrá complementar su formación académica con una visión práctica de la planificación, ejecución y gestión de grandes infraestructuras.

Además, esta colaboración facilitará el contacto directo entre los futuros ingenieros y los profesionales de Azvi, favoreciendo el intercambio de conocimientos y acercando a los estudiantes a las tecnologías, metodologías y procesos que están transformando el sector.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Sevilla ha expresado durante el acto que se trata de la primera cátedra del ámbito de la ingeniería civil. "Estamos seguros de que esta alianza va a reportar muchos beneficios para nuestra Escuela". La firma se ha suscrito entre "una empresa de origen sevillano que ha crecido hasta convertirse en un gigante internacional en su sector y la Universidad de Sevilla, en la que dentro de nuestra apuesta de internacionalización queremos aportar nuestro granito de arena y colaborar en el refuerzo de esa presencia internacional", ha destacado Vargas.

Asimismo, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Andrés Sáez Pérez, ha destacado que la creación de esta cátedra "refuerza la apuesta de la ETSI por estrechar su relación con el tejido industrial a través de las cátedras de empresa, una fórmula que permite acercar al estudiantado la realidad empresarial de nuestro entorno y consolidar líneas de colaboración estables en formación, investigación y transferencia de conocimiento".

Además, ha subrayado la relevancia de que se trate de la primera cátedra de la Escuela centrada específicamente en el ámbito de la Ingeniería Civil y ha expresado su satisfacción por materializar este acuerdo con "una multinacional de referencia en el sector de las infraestructuras, con una importante proyección internacional y cuya sede central se encuentra en Sevilla".

UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN

Para Azvi, la Cátedra constituye también una herramienta estratégica para reforzar su capacidad de innovación y seguir incorporando talento altamente cualificado. La colaboración con la Universidad de Sevilla permitirá identificar nuevas oportunidades de investigación aplicada, validar soluciones innovadoras y acelerar la transferencia de conocimiento hacia los proyectos que desarrolla la compañía.

Igualmente, la iniciativa favorecerá la incorporación de jóvenes profesionales con una sólida formación técnica y una visión alineada con los retos actuales de la construcción, contribuyendo a responder a la creciente demanda de perfiles especializados que requiere el desarrollo de infraestructuras cada vez más sostenibles, digitales y eficientes. "Las infraestructuras que transformarán el mundo en las próximas décadas exigirán ingenieros capaces de combinar excelencia técnica, innovación y una visión cada vez más sostenible y digital".

En esta línea, ha remarcado que "en Azvi queremos contribuir activamente a esa formación porque creemos que el talento es el principal motor del progreso". Así, esta cátedra nace con la vocación de convertirse en un espacio permanente de colaboración entre la universidad y la empresa, donde el conocimiento académico y la experiencia en proyectos reales se retroalimenten para generar innovación, impulsar la investigación aplicada y preparar a los profesionales que liderarán el futuro del sector.

Por tanto, "creemos que el mayor legado que puede dejar una empresa centenaria no son únicamente las infraestructuras que construye, sino también el conocimiento que comparte y las oportunidades que crea para las nuevas generaciones.", ha afirmado el director general de Azvi, José María Martínez Benavente.

SEVILLA, REFERENTE EN CONOCIMIENTO E INGENIERÍA

La Cátedra Azvi contribuirá asimismo a consolidar a Sevilla como un polo de referencia en ingeniería, innovación y tecnología aplicada a la construcción, fortaleciendo la colaboración entre universidad y empresa y generando un ecosistema capaz de atraer talento, promover la investigación y aportar soluciones a los desafíos presentes y futuros del sector.

Con esta iniciativa, Azvi reafirma su compromiso con la generación de conocimiento, la innovación aplicada y el desarrollo del talento, convencido de que la colaboración con la universidad constituye una de las mejores vías para construir infraestructuras más eficientes y sostenibles y, al mismo tiempo, formar a los profesionales que harán posible ese futuro.