Utrera (Sevilla) pone en marcha un nuevo ciclo de tratamientos adulticidas para combatir el virus del Nilo

UTRERA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) ha iniciado un nuevo ciclo de tratamientos adulticidas, que se suman a los larvicidas aplicados desde la pasada primavera, con el objetivo de prevenir y combatir el virus del Nilo Occidental. Estas actuaciones serán llevadas a cabo por la empresa especializada contratada para tal fin.

El virus del Nilo Occidental es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados que en los últimos años ha provocado varios brotes en distintos municipios, sobretodo en localidades próximas a humedales y marismas. Utrera es una de las ciudades en las que se está trabajando en este asunto desde el comienzo de su detección, según ha explicado el Consistorio en una nota.

En concreto, estas actuaciones se realizarán en distintos parques y zonas verdes en horario de madrugada, comenzando esta misma noche y siguiendo en los próximos días. En primer lugar este jueves, 28 de agosto, a las 4,00 horas se realizará el tratamiento en los parques V Centenario, Adolfo Suárez y Blas Infante. Tras el tratamiento, el parque del V Centenario permanecerá cerrado hasta las 16,00 horas y los de Adolfo Suárez y Blas Infante hasta las 18,00 horas.

Asimismo, este viernes 29 de agosto a las 4,00 horas se llevará a cabo el tratamiento en zonas verdes de Ronda del Martinete, Utrerana Perdiz, Constelación Corona Boreal, Constelación Corona Austral, Constelación Torre de Matrera, Paseo 8 de Septiembre y el entorno del Centro de Salud Utrera Norte-Príncipe de Asturias. Estas zonas estarán restringidas hasta las 18,00 horas del mismo día.

Y por último, el próximo lunes 1 de septiembre a las 4,00 horas dará comienzo el tratamiento en el Parque de Consolación y en el recinto de la Piscina Municipal de Verano. El parque permanecerá cerrado hasta las 16:00 horas, mientras que la piscina ya no estará en funcionamiento ese día.

En todos los casos, el Ayuntamiento ha recomendado a la población mantener cerradas las ventanas de las viviendas situadas próximas a los espacios tratados durante el desarrollo de los trabajos. Asimismo, ha recordado la importancia de que la ciudadanía colabore evitando la acumulación de agua en recipientes, maceteros, fuentes o cualquier superficie que pueda convertirse en un foco de cría de mosquitos.

Por su parte, la delegada de Sanidad, Consuelo Navarro, ha destacado que "desde el Ayuntamiento estamos muy comprometidos con este tema y poniendo en práctica todas las medidas al alcance, en colaboración con otras administraciones, para minimizar el riesgo de proliferación del mosquito del Nilo y garantizar unas condiciones de mayor seguridad y tranquilidad para los vecinos".