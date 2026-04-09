Los vecinos de Santa María de Ordás en Sevilla se muestran "optimistas, pero cautos" tras la paralización del edificio

Estado de uno de los edificios de Santa María de Ordás en Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la barriada de Santa María de Ordás en Sevilla han celebrado el compromiso mostrado este miércoles por el Gobierno municipal de paralizar el estudio detalle del edificio de ocho plantas previsto en Santa María del Robledo y la intención de adquirir la parcela en la que se iba a ubicar con el objetivo de "destinarlos a espacio libre y aparcamiento para los vecinos".

"Hemos pasado de la incertidumbre al optimismo", ha asegurado Miguel Torres, uno de los portavoces de la plataforma SOS Santa María del Robledo, que ha destacado que los vecinos "están muy contentos" con la noticia.

La asociación, que ha tenido una importante repercusión en redes sociales, ha realizado varias acciones reivindicativas en las últimas semanas como una manifestación y llevando el tema al último Pleno del Ayuntamiento con una pregunta ciudadana.

Desde la sesión, Torres ha señalado que los contactos con el Gobierno municipal "han sido constantes" acabando en el compromiso del alcalde para poder adquirir la parcela y también paralizar el proyecto urbanístico anterior de cinco plantas.

Pese a la buena sintonía actual con el Gobierno municipal y la noticia, la asociación mantiene activa la recogida de firmas previstas y ha mostrado su "cautela" ante el proceso de compra con la empresa propietaria del suelo.

"Hay algo de inquietud en que pasen los meses y no sé materialice", ha subrayado Torres, aunque se ha mostrado optimista ante la "voluntad" del Consistorio por cumplir con su compromiso.

"Con esta actuación, se desactiva otra bomba urbanística derivada de la gestión anterior, que durante ocho años el PSOE no fue capaz de dar respuesta a este problema", afirmaba este miércoles el alcalde José Luis Sanz. El primer edil ha defendido el diálogo con los vecinos y la negociación con el promotor privado para evitar la construcción de este "mamotreto".

El Ayuntamiento ha indicado que esta parcela tiene su origen en un acuerdo urbanístico alcanzado en 2003 entre el anterior gobierno socialista y el propietario del suelo, posteriormente incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, que permite la construcción de hasta 6.000 metros cuadrados en un edificio de cinco plantas.

El alcalde ha remarcado que, "gracias a la gestión actual, pasará finalmente a manos del Ayuntamiento tras más de 30 años, para ponerse al servicio de los vecinos y responder al uso público que siempre debió tener".