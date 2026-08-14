Una veintena de medios aéreos y 450 efectivos terrestres operan en Aznalcóllar (Sevilla) por el incendio de Niebla

Imágenes del avance del incendio de Niebla en el término municipal de Aznalcollar. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios aéreos y 450 efectivos terrestres trabajan en el entorno de Aznalcóllar (Sevilla), afectado por el incendio forestal declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en Niebla (Huelva).

Según ha informado el Infoca en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', y consultado por Europa Press, el dispositivo aéreo está compuesto por ocho helicópteros semipesados, tres aviones anfibios ligeros, tres aviones anfibios pesados, cinco aeronaves de carga en tierra y un avión de coordinación.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado una reunión este viernes con los alcaldes de los municipios sevillanos afectados por el incendio. Sanz ha explicado que el encuentro tiene como objetivo analizar la evolución del flanco este del fuego, que, según ha asegurado, no afectará a núcleos urbanos.

De este modo, el Puesto de Mando Avanzado trasladará información y pautas de actuación a los ayuntamientos de Aznalcóllar, el municipio más grande de los afectados, El Madroño y El Castillo de las Guardas. En este último caso, durante este jueves se prealertaron algunas zonas de fincas diseminadas.

Además, el responsable andaluz de emergencias ha apuntado que estudiarán "si vemos que requiere alguna advertencia a la población", aunque ha descartado la acción en núcleos centrales de población, "salvo que el incendio lo requiera". "Aunque no vaya a afectar a sus pueblos, requieren que los alcaldes sean informados", ha añadido.

AVANCE DEL INCENDIO

El incendio forestal ha registrado una "evolución positiva" tras lograrse el objetivo de "estrangular" el avance de las llamas en las últimas horas, lo que ha permitido dejar "sin frente activo" a una "gran parte" de sus flancos, según ha informado el vicepresidente primero de la Junta.

Según ha señalado, el flanco sur se encuentra "sin actividad" tras liquidar la zona de Los Carneros, al tiempo que el sector noroeste --que abarca desde El Pozuelo y Marigenta hasta Berrocal-- ha pasado la noche bajo vigilancia activa y eliminando puntos calientes puntuales.

Por su parte, el sector norte --de Berrocal hacia El Álamo-- tampoco presenta frente activo, centrándose los trabajos en refrescar el perímetro con líneas de agua y tras finalizar una línea de defensa con maquinaria pesada en el camino de Los Camellos.

No obstante, el consejero ha precisado que el sector este es "la zona más activa" y donde se concentran "los mayores esfuerzos", especialmente en los frentes de la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y hacia El Castillo de las Guardas.

En esta área, según ha explicado, se han vivido episodios "complejos" debido a la formación de pirocúmulos y fenómenos convectivos que "llegaron a generar focos secundarios a distancias de hasta 3,5 kilómetros, obligando en momentos puntuales a retirar a los medios aéreos y terrestres por seguridad".