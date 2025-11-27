Vithas Sevilla imparte un taller sobre la "importancia del lavado de manos a menores" de la Fundación Balia

El enfermero de Vithas Sevilla, Armando Román, junto a la monitora de infantil de Fundación Balia Sevilla. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla ha impartido un taller educativo a un grupo de menores de la Fundación Balia para concienciar sobre la relevancia de una correcta higiene de manos, en el marco de la iniciativa Vithas Aula Salud Colegios.

El taller ha estado dirigido por el enfermero especialista en infecciones, Armando Román, que ha liderado una iniciativa en la que los menores han podido aprender los pasos a seguir para una correcta higiene, así como la importancia del autocuidado, según ha recogido el centro hospitalario en una nota.

Durante la sesión, destinada a menores de entre seis a nueve años, Román ha explicado que con el sencillo gesto de lavarse las manos "se puede reducir hasta en un 50 por ciento el riesgo de contagio de enfermedades", tal y como avala, según Vithas, la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así, en la formación, se ha incidido en que lavarse las manos "no solo es una práctica básica, sino una herramienta eficaz para frenar la transmisión de virus y bacterias en entornos escolares y familiares", ha informado el centro médico.

La formación ha tenido una perspectiva "totalmente práctica y participativa" y en ella el enfermero experto de Vithas Sevilla ha mostrado a los niños cómo "un gesto cotidiano puede convertirse en una barrera frente a infecciones frecuentes". Tal y como ha subrayado Román "lavarse las manos es el primer paso para cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean".

En este sentido, el profesional ha destacado que con la llegada del frío "el aumento de las infecciones respiratorias nos obliga a tener un mayor control sobre estos pequeños gestos, sobre todo en los niños, más propensos a compartir juguetes, comida y tocarse, es nuestra responsabilidad mostrarles la importancia de lavarse las manos y cómo hacerlo de forma correcta".

Para garantizar una limpieza efectiva, Armando Román ha detallado los seis pasos recomendados por la OMS en el lavado de manos. Se debe empezar por mojar las manos con agua corriente y aplicar jabón suficiente para cubrir toda la superficie. Posteriormente hay que frotar palma con palma y entrelazar los dedos, sin olvidarse del dorso de las manos y los espacios interdigitales, uñas y pulgares, donde se acumulan más gérmenes. Por último, aclarar y secar con toalla limpia o papel desechable. Este proceso debe durar entre 40 y 60 segundos para ser realmente eficaz.

Durante esta formación, el especialista también ha alertado sobre las infecciones más comunes que se transmiten por falta de higiene como son la gastroenteritis, resfriados, gripe, conjuntivitis y enfermedades cutáneas. Todas ellas se propagan con facilidad "en ambientes donde los menores comparten objetos y espacios", lo que hace imprescindible "reforzar la educación sanitaria desde edades tempranas", ha concluido.