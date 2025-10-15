Vox afea al Ayuntamiento de Sevilla el "mal estado" de las pistas deportivas de BAMI y urge una actuación "inmediata"

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja ha criticado este miércoles el "lamentable estado" de las pistas deportivas de BAMI y ha instado al Gobierno de la ciudad a una "inmediata" actuación en las instalaciones.

Según ha informado la formación en una nota, García de Polavieja, que ha visitado la zona a instancias de colectivos vecinales, ha calificado de "deplorable" el estado que presentan en la actualidad las pistas deportivas de BAMI. "Las pistas de pádel tienen desperfectos que, incluso, son peligrosos para los que aún siguen acudiendo a jugar al pádel al punto de que muchos vecinos han dejado de acudir", ha recriminado.

Además, el concejal de Vox ha detallado que "la puerta metálica de acceso a las pistas deportivas está descolgada y es un evidente peligro".

A su juicio, hay "varios desperfectos" en el suelo de gran magnitud que "hacen posible caídas por tropezón". "Las pistas de fútbol sala no están en buen estado, se aprecian restos de metal oxidado y evidentes problemas constructivos en pilares y muros. Los vestuarios no se abren muchos días, uno de los servicios lleva meses inutilizado sin que nadie acuda a repararlo", ha manifestado.

Por último, García de Polavieja ha visitado las instalaciones deportivas a instancias de los vecinos y ha destacado que desde la empresa concesionaria señalan que el mantenimiento de las pistas y de las instalaciones depende del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y que el organismo municipal "es consciente del estado de las pistas, que la inversión es nula desde hace años y, lo que es peor, que no parece que haya intención a corto plazo de solucionar los problemas".