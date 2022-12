Vox critica al Gobierno de Coria (Sevilla) por "negar aún que hay inseguridad" tras el "reciente tiroteo"

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha criticado este lunes al equipo de gobierno por "seguir negando" un problema de inseguridad en el municipio "a pesar del reciente tiroteo" este viernes, que se saldó con un herido y seis arrestados a raíz de un enfrentamiento entre dos familias, con "pistolas y hachas, que derivó en el incendio de un turismo", según informó el Servicio de Emergencias 112.

Así lo ha expresado el coordinador de Vox en Coria del Río, José Márquez, quien recuerda en una nota de prensa ese episodio en la barriada de los Cuatro Camino, "con un herido de gravedad", al tiempo que indica que desde su formación "llevan mucho tiempo denunciando el serio problema de inseguridad que padece nuestro municipio, mientras que el gobierno local de Andalucía Por Sí no hace sino esconderse, queriendo ocultar la triste realidad que sufren muchos corianos".

Según el coordinador local de Vox, "muchos vecinos de esa barriada nos alertan de los problemas que padecen. Estamos hablando de una zona muy castigada por la violencia, el narcotráfico y la okupación. Sin embargo, el equipo de gobierno, lejos de solucionar los problemas, no hace sino aumentarlos con su actitud negligente".

"Coria del Río supera los 30.000 habitantes. Por ley, nos corresponden 56 efectivos policiales, pero no disponemos ni de la mitad. No obstante, gracias a la colaboración entre las policías Local y Nacional venida de Sevilla, la violencia no ha ido a mayores y se controló la situación", ha añadido. "Los corianos estamos muy agradecidos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, porque a pesar de que muchas veces los políticos los ponen en situaciones complicadas, ellos son los que resuelven", asevera Márquez.

En este sentido, "exigimos al equipo de gobierno que se ponga a trabajar de una vez por la seguridad de los corianos. Nuestro municipio no se merece este deterioro y esta dejadez provocada por la ineptitud de un gobierno local que nos tiene abandonados a nuestra suerte", ha concluido Márquez.

VOX DENUNCIA INSEGURIDAD EN DOS HERMANAS

El portavoz del Grupo municipal de Vox en el Consistorio de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, ha señalado que la localidad "tiene un problema de inseguridad que el PSOE no quiere ver, puesto que está enfrascado en sus manipulaciones ideológicas y en otras cuestiones que no tienen nada que ver con los intereses de los nazarenos".

Trashorras ha reclamado al gobierno local "la falta de seguridad y vigilancia que padecen los comercios de la zona céntrica. Hace poco ha habido un robo en una tienda de patinetes eléctricos situada en la Plaza del Arenal". En opinión del portavoz de Vox, "para los socialistas, son hechos aislados, pero la realidad desmiente su propaganda, puesto que también ha habido robos en peñas de fútbol y establecimientos de telefonía móvil.

"Desde hace meses, nuestra ciudad está sufriendo un incremento de robos que venimos denunciando sin que los socialistas se pongan manos a la obra. Continúan con su falta de voluntad política y mala planificación. Dos Hermanas necesita más efectivos policiales y más medidas contundentes". Sin embargo, "la prioridad del PSOE es que haya libros LGTBi en las bibliotecas municipales", ha concluido.