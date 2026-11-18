La portavoz adjunta del grupo parlamentario VOX, Paula Badanelli, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de l - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este miércoles el "traslado de más de 50 inmigrantes ilegales" a Sevilla, procedentes de la Islas Canarias, todos ellos "varones y mayores de edad".

En rueda de prensa, la portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha indicado que ninguno de ellos "es menor": "Lo digo por aquello de que siempre dicen que si los menas y tal, no, todos varones y mayores de edad".

Badanelli ha añadido que, como siempre, el Gobierno central "oculta datos, no pone la verdad sobre la mesa y la única realidad es que hoy las calles de Sevilla son más inseguras que ayer".

Según ha señalado, "hoy vamos a gastar, otra vez, dinero de los contribuyentes en atender a personas que han entrado ilegalmente y que ya deberían estar de vuelta a casa".

Ha insistido en que el Gobierno central "no ofrece información" sobre estos traslados de migrantes y no quiere que "los españoles sepan lo que está pasando". "Nuestra más rotunda condena, no cabe ni uno más, los españoles deben ir primero, no hay un estado que soporte la política de fronteras abiertas", ha sentenciado.