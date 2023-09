Vox exige al alcalde de Sevilla que priorice la renovación del sistema informático y "refuerce al máximo la seguridad"

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha exigido este jueves al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que "priorice" la renovación del sistema informático del Consistorio, sus empresas municipales y organismos autónomos, "reforzando al máximo la seguridad" tras el reciente ciberataque.

En una nota de prensa, Peláez recuerda que "no es la primera ni la segunda vez que en poco tiempo el Ayuntamiento es atacado por los hackers, lo que evidencia que su sistema informático no reúne las mínimas condiciones de seguridad". Desde este grupo municipal han mostrado su preocupación "por la posibilidad, mas que probable, de que los piratas informáticos tengan en su poder información sensible del gobierno municipal, de sus empresas y de todos y cada uno de los sevillanos".

"Estamos ante una crisis de gran envergadura porque al comprometerse los datos personales de los sevillanos, se compromete su libertad. Desde Vox reclamamos al alcalde la máxima transparencia y que, en cuanto se disponga de información real del alcance del ataque y sus consecuencias, se informe debidamente a los sevillanos y se aconseje los pasos a seguir para salvaguardar sus datos personales, fiscales o bancarios", ha añadido.

La portavoz municipal de Vox ha asegurado que "por sorprendente que parezca, ningún gobierno local le ha dado a la ciberseguridad la relevancia que tiene, en todos los aspectos, y no llegamos a entender como después de varios ataques que nos ha constado en época reciente más de un millón de euros desaparecidos de las cuentas del Ayuntamiento, no se ha adoptado medidas tecnológicas de última generación para evitarlo".

Peláez ha pedido al alcalde que "aproveche" la reforma de los sistemas informáticos del Ayuntamiento para "reforzar también la seguridad interna; no podemos olvidar que hace muy poco tiempo, el gerente de Lipasam pudo, desde su ordenador, sustraer más de un millón de euros de dinero público sin el menor problema y sin que nadie se diera cuenta durante mucho tiempo, lo que pone de relieve que no sólo falla la seguridad de los sistemas informáticos sino el protocolo interno de acceso a las cuentas bancarias de las empresas municipales".

Por último, la portavoz ha mostrado su apoyo al gobierno municipal al anunciar que no se pagará el rescate exigido por los piratas informáticos. "Con los delincuentes no se negocia ni se paga un sólo céntimo de euro. La solución a este grave problema debe pasar por medidas técnicas colectivas e individuales de protección, pero en ningún caso pagando, lo que además crearía un precedente de incalculables consecuencias".

Peláez ha reconocido el "enorme esfuerzo" de los técnicos informáticos del Ayuntamiento, funcionarios y personal laboral para afrontar y superar esta crisis, así como el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la investigación de la que confiamos, "pronto puedan dar sus frutos y que la Justicia actúe con toda su contundencia contra los delincuentes que han atacado al conjunto de los sevillanos a través de su Ayuntamiento".