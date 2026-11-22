La cabeza de lista de Vox al Congreso, Reyes Romero, durante su visita a Tocina y Los Rosales - VOX

TOCINA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de Vox al Congreso, Reyes Romero, se ha desplazado en la tarde de este domingo hasta Tocina y Los Rosales para conocer de primera mano la situación de los vecinos afectados y criticar públicamente una nueva rotura --la tercera ya y las segunda en este último año-- en la tubería de agua potable del sistema del Huesna a su paso por la localidad, toda vez que ha exigido responsabilidades.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, acompañada por residentes de la zona perjudicados por el siniestro, Romero ha comprobado los "importantes daños materiales" e inundaciones provocados en calles y viviendas, así como los problemas derivados de un incidente que ha dejado sin suministro de agua potable a numerosas familias residentes en las urbanizaciones de Carmona.

Durante su visita, la dirigente de Vox ha atribuido directamente la responsabilidad política de esta situación a la gestión del presidente del Consorcio y de Aguas del Huesna, Javier Fernández de los Ríos, y del vicepresidente, José María Villalobos Ramos.

En esta línea, Romero ha respaldado las denuncias previas de la formación en Carmona, subrayando que el partido "lleva cuatro años advirtiendo de forma reiterada sobre el grave deterioro de esta infraestructura".

La diputada ha alertado tanto de "los fallos recurrentes en el abastecimiento como del peligro físico que entrañan estas conducciones a presión para la integridad de los ciudadanos", recordando que la fuerza de estos reventones "llega a levantar y destrozar el asfalto de la vía pública".

Asimismo, Reyes Romero ha trasladado el apoyo de su formación al llamamiento de solidaridad y ayuda realizado por el alcalde de Tocina y Los Rosales, Francisco José Calvo Pozo, para "atender de urgencia a todas las familias afectadas por esta nueva avería".