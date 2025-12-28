Vox exige que la vida del no nacido tenga la máxima protección del Estado

Lectura del Manifiesto por la Vida de Vox en Sevilla. - VOX SEVILLA

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha celebrado la festividad de los Santos Inocentes este domingo, 28 de diciembre, con la lectura del manifiesto por la vida a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. En el acto, la portavoz nacional de Familia, Ainhoa García, ha exigido que "la vida del no nacido tenga la máxima protección del Estado".

Según una nota de la formación política, la portavoz nacional de Familia, Ainhoa García, y la portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, han protagonizado la lectura del manifiesto por la vida en el que "han alertado sobre los recursos que se dedican a promover la cultura de la muerte y que han provocado que a 106.172 niños se le negara el derecho a vivir en 2024".

En este sentido, el manifiesto ha reflejado que "no existe el derecho a acabar con una vida; existe el derecho a vivir". Y, que "defender la vida es proteger a cada ser humano concebido y acompañar con dignidad a quienes afrontan el final de su vida, hasta su muerte natural".

Para Vox, "defender la verdad es no engañar a las mujeres, es ofrecerles información completa, acompañamiento y alternativas reales". Además, para la agrupación "el aborto no es libertad".

Por otro lado, Vox ha lanzado un mensaje a los jóvenes frente al aborto, la eutanasia y la mercantilización de la personam, destacando que "no hay mayor acto de rebeldía que apostar por la vida, por el futuro y por formar una familia".

Así, en días como este, desde Vox han celebrado la creación de la Oficina de Atención a la Maternidad en Sevilla, que acompaña en la actualidad a cientos de mujeres para "demostrarles que no están solas".

Por último, la formación ha subrayado que "reivindicarán el derecho a vivir para defender a los más débiles, a los que no tienen voz, frente a la cultura de la muerte". Además, "renovamos un compromiso definitivo e innegociable: derogar todas y cada una de las leyes que atentan contra la vida y la dignidad de la persona".