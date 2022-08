Vox pide al alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla) "explicaciones" sobre los recursos para hacer frente a la sequía

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Juan Miguel Espinar, ha expresado sus "dudas" sobre la existencia de planes municipales para "hacer frente" a la sequía. Espinar ha manifestado que "dado el oscurantismo que rodea la gestión del equipo de Gobierno, dudamos que tenga establecido planes para hacer frente a la sequía más allá de dejar morir los parques, como el de Cavaleri, y otros muchos que languidecen ante la falta de riego".

En una nota de prensa este martes, Espinar ha hecho un llamamiento al primer edil para que "dé explicaciones sobre la situación de los recursos hídricos con los que cuenta el Ayuntamiento y los planes, si es que existen, para hacer una buena gestión de ellos, de tal manera que nos permitan afrontar los próximos meses con ciertas garantías a la espera de las ansiadas lluvias, que no sabemos cuándo llegarán".

"Somos conscientes de que la sequía nos afecta a todos, pero mientras en otros municipios vecinos están desarrollando planes que permiten la supervivencia de las zonas verdes, en Mairena la respuesta no puede ser cruzarse de brazos y dejar morir unos parques y jardines en los que se han invertido importantes recursos municipales y que sirven de esparcimiento para nuestros vecinos", ha lamentado.

Como ha indicado el portavoz municipal de Vox, "la actitud del alcalde no puede ser encogerse de hombros y que las exigencias de los vecinos parezcan insolidarias", pues, "como es normal, los maireneros quieren ver sus parques en condiciones y son perfectamente conscientes de la situación pero, a la vez, no ven que el Gobierno del PSOE busque soluciones o alternativas, bien a través de los pozos públicos regularizados o de cualquier otro medio que permita la supervivencia de las zonas verdes de Mairena".

"Dejar que se sequen los parques no es la respuesta que un alcalde puede dar ante esta situación, que no es nueva en el municipio porque, desgraciadamente, hemos pasado por otras épocas de sequía", ha señalado Espinar, para quien "la obligación de un gobernante no es solo la creación de infraestructuras para el uso y disfrute de los vecinos, sino también de su mantenimiento, y eso es lo que está fallando estrepitosamente".