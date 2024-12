Vox reclama 4,5 millones del presupuesto del 2025 para los parques industriales de Sevilla

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento ha reclamado al gobierno municipal del PP una dotación de 4,5 millones de euros del presupuesto municipal de 2025 para los parques industriales de Sevilla.

Al respecto, la portavoz de la formación, Cristina Peláez, ha manifestado, tras un encuentro con los directivos de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES) que van a "hacer valer el plan cuatrianual" que presentaron ante el pleno municipal. Tal y como han detallado en una nota de prensa, el plan contempla 4,5 millones para el primer año de mandato, 3,75 millones para el segundo, tres millones para el tercero y dos millones para el último.

Estas cifras "son las que necesitan nuestros parques empresariales para que sean el motor económico y de empleo que deseamos y que pasa por una decidida apuesta del Ayuntamiento", ha sostenido Peláez.

Así, ha aseverado que "los 500.000 euros contemplados por el PP en su presupuesto para los parques empresariales es una broma de mal gusto, por no decir una ofensa". Además, ha incidido en que "no se entiende que un gobierno no atienda un sector que genera riqueza y empleo".

Toda vez que ha añadido que "los parques empresariales están abandonados, en muy mal estado y no son en modo alguno atractivos para los empresarios o emprendedores, que se están instalando en otros municipios cercanos que les ofrecen mejores instalaciones y servicios".

La portavoz ha apostillado que "las cifras que pusieron sobre la mesa y apoyada por todos los grupos irán destinadas a mejorar la iluminación, el estado de los viarios, el transporte público, seguridad, limpieza, señalética y la tecnología".

De este modo, ha mantenido que "todos estos aspectos son manifiestamente mejorables y salta a la vista de cualquier sevillano que visite los parques empresariales". "Si no nos ponemos al día, seguiremos perdiendo empresas y puestos de trabajo y eso son palabras mayores", ha apostillado.

Peláez ha abundado en que "ni el gobierno, ni cualquier otro partido de la oposición ha puesto objeción alguna al detallado Plan de Inversiones para los parques empresariales elaborado por VOX, por lo que esperemos que finalmente estas necesarias inversiones queden reflejadas en el presupuesto de 2025".