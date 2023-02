Vox reclama la dimisión al alcalde de San Juan (Sevilla) ante un informe que "confirma" el caso de la "moneda ossetana"

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Ángel Bordas, ha reclamado este martes la dimisión del alcalde, el socialista Fernando Zamora, investigado desde hace ya más de dos años, tras las denuncias interpuestas en su contra por Vox y el PP, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos con relación al convenio firmado por el Ayuntamiento con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión de la moneda social 'Ossetana'.

Según avisa Bordas, junto con el vicesecretario jurídico de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, un informe de la Guardia Civil sobre el asunto "confirma la implicación" del alcalde en este "caso de corrupción" que niega de su lado el Gobierno local. Los dirigentes de Vox, por contra, señalan que el informe de la Guardia Civil ratifica el "escándalo".

Las mencionadas denuncias iniciales del PP y Vox derivan de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre el convenio firmado por dicha administración con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, al objeto de tal entidad se encargase de la gestión de la moneda social 'Ossetana', una herramienta de apoyo social a las personas desfavorecidas de la localidad.

Merced al citado informe de los habilitados nacionales del Ayuntamiento, Vox avisaba de que el modelo de gestión de este programa implica una "actuación arbitraria de la administración, al margen de los parámetros constitucionales", pues "no hay un reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas" de la moneda social.

LOS GASTOS

Es más, según el partido, "hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda 'Ossetana', correspondiendo a gastos en bares y verbenas", así como compras "que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas", e incluso "parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del municipio de San Juan", situaciones que niega el Gobierno local socialista.

El Gobierno local del PSOE, en ese sentido, explicaba en 2021 que esta moneda social había contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos.

Según el Equipo de gobierno, el mencionado informe de los habilitados nacionales no alude a ningún desvío de fondos, defendiendo que "ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda 'Ossetana' ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según los informes previos de los servicios sociales".

EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Después de que en marzo de 2021 el alcalde prestase declaración ante el Juzgado de Instrucción número 14, manifestando que desconocía que el modelo de gestión de la moneda social 'Ossetana' motivase incidencias y que dicho programa fue suspendido una vez conocido el informe de los habilitados nacionales; los dirigentes de Vox han indicado que "el informe de la Guardia Civil señala la presunta trama de corrupción encabezada por el alcalde en particular y por el gobierno local del PSOE en general desde 2014".

"A través de la moneda 'ossetana' se destinaba dinero público para subvencionar personas afines al PSOE, especialmente a la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, sin control económico por parte de la intervención del consistorio", aseguran. "Una vez más, los socialistas utilizan dinero público para delitos de malversación e incluso falsedad documental, quedando claro que la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía estaba totalmente vinculada al PSOE", puntualiza Galisteo, señalando prácticas "caciquiles".

Tanto Bordas como Galisteo han reiterado que "había muchos gastos que no se correspondían con la supuesta finalidad de la moneda 'ossetana', puesto que iban destinados a bares y verbenas. Además, no se incluían productos de primera necesidad, sino bebidas alcohólicas. Y para colmo de males, muchos beneficiarios no eran ni siquiera sanjuaneros", avisando de un "escándalo" y reclamando la dimisión del alcalde.