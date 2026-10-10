Vox Sevilla acusa al PP de "convertir otra promesa incumplida" el acuerdo para instalar cámaras en el Huevo de Colón

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Navarro. - VOX SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este sábado 10 el "incumplimiento" del Gobierno del PP respecto al compromiso de instalar cámaras de seguridad en el entorno del Huevo de Colón, una medida acordada para reforzar la seguridad en esta zona.

Según ha asegurado la formación en una nota, las cámaras siguen sin instalarse. La explicación a ello es que la actuación "se estudia", que "existen dificultades para conectar las imágenes con los centros de la Policía Local y que las cámaras de Movilidad no pueden dar cobertura en esa zona". Como alternativa, el Gobierno "plantea estudiar nuevas posibilidades en un próximo contrato".

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Navarro, ha considerado que esta respuesta "demuestra que el Gobierno del PP no ha cumplido con lo acordado". "El PP no puede pretender que los sevillanos consideren cumplido un acuerdo porque alguien diga que se está estudiando. No hay cámaras, no hay solución y tampoco hay un calendario concreto. Lo demás son excusas".

Al hilo, el edil de Vox ha considerado "especialmente grave" que un compromiso relacionado con la seguridad quede supeditado a un futuro contrato, cuando el Gobierno municipal "debería estar trabajando para encontrar una alternativa que permita cumplir el objetivo acordado".

"Si una solución técnica no funciona, se busca otra. Si las cámaras de Movilidad no sirven, se instala otro sistema. Y si hace falta contratar un servicio específico, se tramita. Lo que no es aceptable es decir "ya lo estudiaremos" y trasladar el problema al futuro", ha señalado Navarro.

Asimismo, Navarro ha abundado en que el PP gobierna Sevilla y, por tanto, "tiene la responsabilidad de convertir los acuerdos en hechos". "El Gobierno de Sanz no puede firmar acuerdos, hacerse la foto y después dejar que se pierdan en un expediente. Gobernar no es anunciar actuaciones, es ejecutarlas", ha subrayado.

Así, el concejal de Vox ha reclamado al Gobierno municipal que "dé explicaciones sobre qué medidas concretas ha adoptado hasta ahora, qué alternativa plantea, qué presupuesto será necesario y en qué fecha estarán finalmente operativas las cámaras".

"Los vecinos no necesitan que el PP les diga que lo va a estudiar. Necesitan saber cuándo tendrán una solución. La seguridad no puede quedar para el próximo contrato, para el próximo expediente o para el próximo año", ha afirmado Navarro.

Para el concejal, el problema no es que puedan existir dificultades técnicas, sino que el Gobierno municipal "las utilice para justificar que una medida acordada continúe sin ejecutarse. "Las dificultades técnicas forman parte de la gestión". "Precisamente para eso se gobierna, para buscar soluciones. Lo que no puede hacer el PP es convertir cada dificultad en una excusa para aplazar sus compromisos", ha sostenido.

De este modo, Navarro ha exigido al Gobierno municipal que "abandone el aplazamiento, presente una solución técnicamente viable y establezca un calendario concreto de ejecución". "El acuerdo está firmado. La responsabilidad de gobernar también. Nosotros hemos cumplido nuestra parte. Ahora le toca al PP cumplir la suya", ha concluido el concejal.