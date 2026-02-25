Vox Sevilla cuestiona el posible cierre del IES Híspalis y pide garantías para alumnos, docentes y centros receptores

La comunidad docente del IES Híspalis se concentran en protesta por el "cierre inminente" del centro. A 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha anunciado este miércoles que el diputado autonómico Antonio Sevilla ha presentado una pregunta en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en la que ha cuestionado si está previsto el cierre del IES Híspalis y, en su caso, "qué medidas concretas se van a adoptar para garantizar la adecuada escolarización de los alumnos actualmente matriculados, la no masificación de los centros receptores y la estabilidad de profesores y personal afectado".

Todo ello, en el marco de la polémica suscitada entorno al instituto, tras dar a conocer en los últimos días su posible cierre tras la decisión de ampliar el Complejo deportivo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio.

"Entre la Diputación de Sevilla y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se tiran los trastos a la cabeza, mientras que los vecinos se preguntan a dónde irán los alumnos que se quedan sin instituto en la zona, sin que nadie les dé una respuesta", ha aseverado García Ortiz.

Cabe enmarcar en este sentido que la Diputación de Sevilla ha defendido el IES Híspalis se encuentra actualmente "en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas", asegurando que "no merece la pena" seguir invirtiendo en labores de reparación en el inmueble y enmarcando la posibilidad de construir un nuevo edificio, al tiempo que ha depositado la responsabilidad de la decisión del cierre en la Junta de Andalucía. Por su parte, la Junta aseguraba hace unos días que todo ello trataba de "una situación sobrevenida derivada de una decisión por parte de la titularidad del edificio, un espacio que destinarán a la residencia de estudiantes".

Así, el partido ha asegurado que apoya los requerimientos de los colectivos vecinales, el alumnado y el personal laboral, al tiempo que ha apostillado que los vecinos han advertido de que "ya nos quedamos sin piscina; el pabellón cubierto está cada vez más deteriorado, y ahora van por el instituto".