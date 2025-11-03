Vox Sevilla lamenta las pintadas en la Oficina de Maternidad y afea la "falta de condena" de los grupos de izquierda

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, y el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, frente a la Oficina de Ayuda a la Maternidad de Sevilla - VOX SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha lamentado este lunes las pintadas realizadas en la Oficina Municipal de Ayuda a la Maternidad y ha afeado la "falta de condena" por parte de los grupos de izquierda a los que ha señalado como responsables de "una campaña de acoso" contra la entidad.

Según una nota de prensa remitida por el partido, Peláez ha visitado las instalaciones junto al portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, la diputada nacional Reyes Romero y la parlamentaria andaluza Ana María Ruiz.

El sábado 1 de noviembre aparecieron en las paredes de la Oficina varias pintadas que recogían mensajes como "fuera chiringuitos fascistas" y "aborto seguro, libre y público". Un hecho que según Peláez, es un "ataque contra un servicio municipal, pero también es un brote de intolerancia". Asimismo ha pedido que se conozcan a los responsables.

En esta línea, la portavoz ha señalado a los grupos de izquierda en el Ayuntamiento. "Desde un primer momento vienen insultando y acosando desde el pleno municipal a la directora de esta oficina, una empleada del Ayuntamiento de Sevilla", ha asegurado Peláez. Asimismo, ha asegurado que pese a los "ataques", "la Oficina de la Maternidad ha venido para quedarse y muy probablemente durante muchos años".

La Oficina de Ayuda a la Maternidad fue presentada el pasado mes de abril fruto del acuerdo entre el Gobierno Municipal y Vox para aprobar las cuentas municipales. En su presentación destacaron que el objetivo de la entidad es apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad por causas sociales, económicas, personales o laborales.